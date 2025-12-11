Việt Nam hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030

Tối 10/12, tại Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS, do Báo Sức khỏe và Đời sống và Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đã lựa chọn chủ đề cho Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm nay: "Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS".

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, sau 35 năm ứng phó với HIV/AIDS, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Chương trình xét nghiệm, dự phòng lây nhiễm HIV và điều trị HIV/AIDS được thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

Đến năm 2024, kết quả thực hiện mục tiêu 95-95-95 của Việt Nam là 87,3 - 78,9 - 96 (tức 87,3% người nhiễm biết tình trạng nhiễm HIV của mình; 78,9% người biết tình trạng nhiễm HIV được điều trị ARV và 96% người được điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế trao giải nhất cho các tác giả, tác phẩm (Ảnh: Trần Minh).

Trong hành trình 35 năm ứng phó với dịch HIV/AIDS, bên cạnh đội ngũ y bác sĩ, ngành y tế trên mặt trận chuyên môn trực tiếp chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS, còn có sự sát cánh của các nhà báo, phóng viên trên mặt trận tư tưởng, thay đổi nhận thức của xã hội về HIV/AIDS.

Các nhà báo gắn bó với nghề đã thầm lặng, kiên trì, bền bỉ đẩy lùi định kiến về căn bệnh thế kỷ, gắn kết tình yêu thương và xóa nhòa sợ hãi với HIV/AIDS trong cộng đồng suốt 35 năm qua.

Giải báo chí không chỉ tôn vinh những nỗ lực thầm lặng của đội ngũ làm truyền thông về HIV/AIDS, mà còn đóng vai trò như một hoạt động vận động xã hội, truyền tải thông điệp và góp phần huy động sức mạnh toàn dân, đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng giám khảo cho biết, Ban tổ chức đã trao tổng 12 giải thưởng với 3 nhóm, gồm: Tác phẩm viết; Tác phẩm ảnh; Tác phẩm truyền hình. Mỗi nhóm gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, Báo Sức khỏe và Đời sống còn trao giải "Ruy băng đỏ" - biểu tượng về phòng, chống HIV/AIDS cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc khác được Hội đồng Giám khảo lựa chọn.

PGS.TS Phan Thị Thu Hương nhấn mạnh, trong thời gian tới, truyền thông vẫn cần tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ các thông điệp quan trọng như: "Xét nghiệm HIV sớm để bảo vệ bản thân và gia đình bạn", "Điều trị ARV sớm giúp khỏe mạnh và giảm lây nhiễm HIV", "PrEP - biện pháp dự phòng HIV hiệu quả và an toàn", "Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS".

Đây là những thông điệp cốt lõi giúp giảm kỳ thị, khuyến khích tiếp cận dịch vụ và góp phần thúc đẩy mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

"HIV không phải là một bệnh đáng sợ, người nhiễm HIV có thể sinh hoạt, lao động và làm việc như những người bình thường khác, có thể ăn uống chung, nói chuyện… mà không làm lây truyền virus HIV", PGS Hương thông tin.

Vì thế, bên cạnh công tác chuyên môn phòng chống HIV/AIDS, mục tiêu để giảm tự kỳ thị, kỳ thị trong gia đình, trường học, nơi làm việc và xã hội là rất quan trọng. Vì đây là rào cản lớn khiến nhiều người ngại xét nghiệm, giấu tình trạng HIV hoặc không dám sử dụng PrEP và ARV.