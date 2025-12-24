Việt Nam gánh 108.000 tỷ đồng chi phí y tế từ khói thuốc lá

Ngày 24/12, tại sự kiện vinh danh “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá”, lần thứ I do Báo Văn hóa phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức, bà Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ cho biết, thuốc lá gây nên gánh nặng bệnh tật và kinh tế rất lớn, với hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm do hút thuốc lá.

Đại diện các khách sạn được vinh danh “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I (Ảnh: PV).

Đến nay, các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá và thực thi môi trường không khói thuốc đã được triển khai rộng khắp trên toàn quốc.

Việc xây dựng mô hình khách sạn không khói thuốc lá đã được các tỉnh, thành phố quan tâm triển khai như tuyên truyền, phổ biến quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến nhân viên và khách lưu trú.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, môi trường trong khách sạn được cải thiện rõ rệt.

Theo kết quả Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá (PGATS 2024), tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động tại khách sạn năm 2024 giảm 14,6% so với năm 2020.

Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tin tưởng, chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” sẽ tạo động lực, khuyến khích các khách sạn tích cực tham gia phong trào xây dựng môi trường không khói thuốc.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một bảng xếp hạng quy mô toàn quốc dành riêng cho lĩnh vực khách sạn, nhằm tôn vinh các đơn vị tiên phong trong việc xây dựng môi trường dịch vụ không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam văn minh, an toàn và thân thiện.

Không chỉ dừng lại ở việc trao danh hiệu, Bảng xếp hạng còn khẳng định quyền được sống trong môi trường trong lành, không có khói thuốc của mọi công dân; khuyến khích những người hút thuốc giảm hoặc bỏ thói quen; đồng thời tạo thêm sự yên tâm, tin tưởng cho khách du lịch trong và ngoài nước khi lựa chọn Việt Nam.

Chương trình được phát động ngày 3/10. Các khách sạn được đánh giá theo thang điểm 100, tập trung vào các nhóm tiêu chí như: tuân thủ quy định cấm hút thuốc; bố trí, duy trì không gian không khói thuốc; truyền thông/hướng dẫn khách; cơ chế quản lý giám sát; sáng kiến và mô hình duy trì môi trường không thuốc lá...

Kết quả, có 44 khách sạn được công nhận đáp ứng tiêu chí để vinh danh “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I.

Từ 44 khách sạn được vinh danh ở mùa đầu tiên, chương trình kỳ vọng tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ để “khách sạn không thuốc lá” trở thành một giá trị được nhận diện, được ưu tiên lựa chọn và được trân trọng trong hệ sinh thái du lịch Việt Nam.