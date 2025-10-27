Việt Nam đặt mục tiêu loại trừ bệnh lao vào năm 2030

Tỷ lệ chữa khỏi bệnh lao của Việt Nam đạt trên 90%

Thông tin trên được PGS.TS Vũ Xuân Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Phó Trưởng Ban Chương trình Chống lao Quốc gia, cho biết tại buổi thăm và làm việc của ngài Herbert xứ South Downs Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Toàn cầu về Phòng, chống Lao (Global TB Caucus) tại Bệnh viện Phổi Trung ương, diễn ra chiều 27/10.

Theo PGS Phú, đến nay, Việt Nam thuộc nhóm 12/30 nước có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới, tương tự tỷ lệ lao kháng thuốc cũng còn cao. "Tuy nhiên, tỷ lệ chữa khỏi bệnh lao của Việt Nam đạt trên 90%, tỷ lệ chữa khỏi lao kháng thuốc trên 70%, đây là thành công rất lớn trong công tác chữa lao của chúng ta", PGS Phú nhấn mạnh.

Ban Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cùng ngài Herbert xứ South Downs Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Toàn cầu về Phòng, chống Lao (Global TB Caucus) (Ảnh: PV).

Ngài Herbert bày tỏ sự ấn tượng với những kết quả Việt Nam đạt được trong công tác phòng chống bệnh lao.

"Tôi được nghe nhiều điều tuyệt vời về công tác phòng chống lao quốc gia, nỗ lực tuyệt vời từ các chương trình can thiệp, nghiên cứu, từ cộng đồng và các cấp khác nhau trong phòng chống bệnh lao.

Bệnh viện Phổi Trung ương là một trung tâm tiêu biểu, nơi các bác sĩ và nhà khoa học đang ngày đêm cứu sống người bệnh và xây dựng một mô hình mẫu mực cho công tác phòng, chống lao trên toàn cầu. Tôi thật sự ấn tượng trước tinh thần cống hiến và tận tâm của tập thể y bác sĩ, các nhà khoa học và nhân viên y tế tại đây”, ngài Herbert bày tỏ.

PGS.TS Nguyễn Bình Hòa, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Phó Trưởng Ban Chương trình Chống lao Quốc gia cho hay, cam kết của Việt Nam trong cuộc chiến chấm dứt bệnh lao vẫn là một trong những thách thức y tế công cộng nghiêm trọng nhất của Việt Nam.

Theo Báo cáo Lao Toàn cầu năm 2024 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính mỗi năm Việt Nam có khoảng 182.000 người mắc bệnh lao, trong đó hơn 13.000 người tử vong. Gần một nửa số ca mắc chưa được phát hiện hoặc điều trị, đặc biệt tại các khu vực miền núi và vùng sâu, vùng xa.

Khoảng 38% người mắc bệnh lao trong cộng đồng chưa được phát hiện và điều trị, hoặc chưa được ghi nhận, báo cáo.

Theo PGS Hòa, để chấm dứt bệnh lao, chúng ta không chỉ cần nỗ lực y học, mà còn phải có ý chí chính trị, nguồn lực tài chính bền vững và sự ủng hộ của cộng đồng, những lĩnh vực mà Việt Nam đang đạt được nhiều tiến bộ.

Tại buổi làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, hai bên đã trao đổi về việc Chương trình Chống lao Quốc gia đang triển khai các công cụ mới, huy động nguồn tài chính trong nước và tăng cường sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ tiến tới chấm dứt bệnh lao.

Thêm cơ hội sàng lọc bệnh lao ngoài cộng đồng

Theo Tiến sĩ - Thầy thuốc Ưu tú Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng Ban Chương trình Chống lao Quốc gia, công tác phòng, chống lao Việt Nam luôn được Đảng, Chính phủ quan tâm với nhiều văn bản pháp luật được ban hành.

Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 1393/TTg-KGVX ngày 27/10 nhấn mạnh công tác phòng, chống lao là vấn đề rất quan trọng với nhiều biện pháp triển khai trên toàn quốc, tiến tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.

"Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đã đặt ra mục tiêu quan trọng: Mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm miễn phí. Việc này không chỉ giúp người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn, mà còn là cơ hội để tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm bệnh lao, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng", ông Lượng nói.

Thông qua mạng lưới các cơ sở chống lao tại tuyến tỉnh và huyện trên toàn quốc, bệnh viện đã tiên phong áp dụng các công cụ chẩn đoán mới, nâng cao tỷ lệ điều trị thành công và tăng cường đào tạo, nghiên cứu để phát hiện và điều trị sớm hơn.

Ngài Herbert đã tham quan Phòng Xét nghiệm Tham chiếu Quốc gia và Khoa Chẩn đoán Hình ảnh của bệnh viện (Ảnh: PV).

Theo Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, sự tiến bộ của Việt Nam cũng được củng cố nhờ sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế quan trọng như Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét (The Global Fund), WHO và Tổ chức Bạn hữu Phòng chống Lao Quốc tế (Friends for International TB Relief, FIT)...

Thông qua Liên minh Nghị sĩ Toàn cầu về Phòng, chống lao (Global TB Caucus), được thành lập tại Vương quốc Anh năm 2014, các nghị sĩ hai nước đã phối hợp chặt chẽ để nâng cao nhận thức, thúc đẩy huy động nguồn lực tài chính bền vững và củng cố cam kết chính trị trong cuộc chiến chống bệnh lao.

Trong chuyến thăm, Ngài Herbert đã tham quan Phòng Xét nghiệm Tham chiếu Quốc gia và Khoa Chẩn đoán Hình ảnh của bệnh viện và nghe giới thiệu về những tiến bộ mới trong công tác chẩn đoán và điều trị bệnh lao.