Ung thư không đồng nghĩa phải chịu đau

Ý nghĩa cơn đau do ung thư

Theo Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, khi bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể bị tổn thương, hệ thần kinh sẽ gửi tín hiệu dọc theo các dây thần kinh đến não và bạn sẽ cảm thấy đau. Điều này bao gồm cả cơn đau do ung thư gây ra.

Cơn đau dữ dội có thể rất đáng sợ. Nó có thể khiến bạn nghĩ rằng ung thư đang phát triển. Nhưng mức độ đau không nhất thiết liên quan đến sự phát triển của ung thư.

Một khối u ung thư rất nhỏ đang chèn ép dây thần kinh hoặc tủy sống có thể gây đau đớn dữ dội. Tuy nhiên, một khối u ung thư rất lớn ở nơi khác trong cơ thể có thể không gây ra bất kỳ cơn đau nào.

Đau là một trong những triệu chứng phổ biến nhất ở những người mắc bệnh ung thư (Ảnh minh họa: Adobe Stock).

Đau sau khi điều trị thành công không nhất thiết có nghĩa là ung thư đã tái phát. Một số người bị đau sau các phương pháp điều trị ung thư như phẫu thuật hoặc xạ trị. Hoặc đó có thể là tác dụng phụ lâu dài của hóa trị.

Cơn đau sau điều trị có thể bắt đầu hoặc trở nên tồi tệ hơn, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm sau khi điều trị kết thúc. Điều này là do hệ thần kinh tự tái cấu trúc sau khi một số dây thần kinh bị tổn thương. Các dây thần kinh bị tổn thương sau đó sẽ gửi tín hiệu đau đến não.

Không phải tất cả các loại ung thư đều gây đau

Nhiều người mắc ung thư không bị đau. Điều này là do các khối u ung thư không có dây thần kinh riêng. Cơn đau đến từ khối u chèn ép các dây thần kinh gần đó.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng khoảng 30 trong số 100 người mắc ung thư (khoảng 30%) bị đau từ mức độ trung bình đến nặng. Đau thường xảy ra hơn ở những người mắc ung thư giai đoạn cuối. Nghiên cứu cho thấy 55 trong số 100 người mắc ung thư giai đoạn cuối (55%) bị đau.

Có thể giảm bớt tất cả các cơn đau ở một mức độ nào đó với phương pháp điều trị phù hợp. Với việc kiểm soát cơn đau tốt, hầu hết mọi người sẽ không còn cảm thấy đau khi nằm hoặc ngồi.

Cách tốt nhất để kiểm soát cơn đau phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra nó.

Mắc bệnh ung thư không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị đau. Nhưng nếu bạn bị đau, cơn đau đó có thể và nên được điều trị. Bất kỳ loại đau nào, không chỉ đau do ung thư, đều có thể ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của một người. Có những ngày cơn đau có thể nhẹ hơn hoặc nặng hơn những ngày khác.

Phương pháp giảm đau ung thư cho người bệnh

Theo Bệnh viện Hồng Ngọc, để tiến hành giảm đau ung thư, các bác sĩ cần tiến hành các bước cần thiết để xác định cơn đau. Từ đó, chỉ định phương pháp giảm đau phù hợp với người bệnh.

Điều trị nguồn gốc cơn đau

Điều trị nguồn gốc cơn đau bao gồm các phương pháp như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị... Đây là các phương pháp phổ biến được dùng để tiêu diệt, thu nhỏ hoặc kiểm soát khối u ung thư. Đối với những người bệnh giai đoạn cuối, việc sử dụng các phương pháp này giúp thu nhỏ khối u, giảm đau, giảm khó thở, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Tác động vào khối u làm ngăn chặn sự di căn của tế bào là phương pháp cần thiết để điều trị giảm đau ung thư.

Thay đổi cảm giác đau

Cảm giác đau đớn của người ung thư giai đoạn cuối có thể giảm bớt bằng thuốc. Đây cũng là phương pháp giảm đau ung thư phổ biến khi thay đổi cách cảm nhận về cơn đau của người bệnh.

Các loại thuốc giảm đau được kê cho người bệnh là thuốc giảm đau không kê đơn, thuốc opioid yếu và thuốc opioid mạnh. Người bệnh có thể thực hiện giảm đau ung thư thông qua đường uống, tiêm hoặc dán... tùy chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, các bác sĩ cũng có thể kê thêm các loại khác như steroid, thuốc chống trầm cảm, chống động kinh...

Kỹ thuật giảm đau ung thư được thực hiện dưới hướng dẫn của hệ thống máy móc hiện đại (Ảnh: BVCC).

Can thiệp vào não làm giảm tín hiệu đau

Phương pháp giảm đau ung thư bằng can thiệp điện quang cũng được sử dụng nhiều để ngăn chặn các cơn đau. Phương pháp này cho hiệu quả can thiệp trực tiếp đến não, giúp người bệnh kiểm soát các cơn đau ung thư khá tốt.

Người bệnh sẽ được tiêm thuốc giảm đau trực tiếp vào dây thần kinh, hoặc đám rối chi phối cảm giác đau. Phương pháp này cho hiệu quả giảm đau nhanh chóng trong thời gian dài mà không cần thực hiện thêm những can thiệp lớn khác.

Theo TS.BS Trịnh Tú Tâm, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, tiêm phong bế thần kinh điều trị đau ung thư là kỹ thuật mới với nhiều ưu điểm vượt trội như không cần gây mê, không mất máu, thời gian thực hiện nhanh chỉ khoảng 15-20 phút, hiệu quả giảm đau thường thấy ngay sau thủ thuật.

Các kỹ thuật này được thực hiện dưới hướng dẫn của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại nên có tính chính xác cao, dễ dàng xác định đúng vị trí cần điều trị. Nhờ đó, tăng hiệu quả giảm đau và giảm biến chứng cho người bệnh.

Điều trị giảm đau bằng điện quang can thiệp không chỉ đơn thuần là một thủ thuật y học. Đó là giải pháp nhân văn, tôn trọng chất lượng sống và thể hiện sự đồng hành đầy thấu cảm của ngành y với những bệnh nhân giai đoạn cuối.