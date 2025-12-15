Căn bệnh ung thư phụ nữ Việt mắc nhiều nhất

Thông tin được Tiến sĩ - Bác sĩ Phạm Tuấn Anh, Trưởng khoa Điều trị Yêu cầu, Bệnh viện K, chia sẻ tại chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025” diễn ra tại Hà Nội ngày 14/12.

Theo số liệu GLOBOCAN 2022, tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có khoảng 180.000 ca mắc mới và 120.000 ca tử vong do ung thư. Tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi của Việt Nam thấp hơn mức trung bình toàn cầu, tuy nhiên số ca tử vong vẫn ở mức cao. Điều đó cho thấy thực trạng phát hiện bệnh còn muộn.

Theo TS Tuấn Anh, ung thư gia tăng là hệ quả tất yếu của việc tuổi thọ tăng, ô nhiễm môi trường và lối sống chưa lành mạnh. Đáng chú ý, 1/3 số ca ung thư có thể phòng ngừa, 1/3 có thể chữa khỏi và 1/3 còn lại có thể kéo dài thời gian sống, nâng cao chất lượng sống nhờ điều trị. Việc dự phòng và sàng lọc giữ vai trò then chốt.

Trong đó, ung thư vú hiện là bệnh ung thư phổ biến nhất ở nữ giới nước ta, với hơn 24.000 ca mắc mới mỗi năm, chiếm khoảng 29% tổng số ca ung thư ở nữ giới.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư vú (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

So với các ung thư khác, ung thư vú là bệnh có tiên lượng tốt nhất nếu được phát hiện sớm. Ở giai đoạn đầu, tỷ lệ sống thêm 5 năm có thể đạt 98-100%, trong khi ở giai đoạn di căn chỉ còn 20-25%.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, chụp X-quang tuyến vú định kỳ có thể giảm tới 40% nguy cơ tử vong do ung thư vú.

Theo các khuyến cáo hiện nay, phụ nữ từ 20 tuổi nên tự khám vú hàng tháng, khám vú chuyên khoa 3 năm/lần. Từ 40 tuổi trở lên, chị em nên chụp X-quang tuyến vú hằng năm, có thể phát hiện khối u từ kích thước 1cm. Thời điểm tự khám vú tốt nhất là 7-10 ngày sau sạch kinh.

Bên cạnh đó, ung thư cổ tử cung là bệnh ung thư hiếm hoi có thể phòng ngừa bằng vaccine. Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 4.500 ca mắc mới. Tỷ lệ mắc và tử vong đang có xu hướng giảm nhờ mở rộng tiêm vaccine HPV và sàng lọc định kỳ.

Cũng trong chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 2.010 suất tầm soát miễn phí 3 loại ung thư phổ biến ở nữ giới - ung thư vú, cổ tử cung và buồng trứng - cùng gói xét nghiệm virus HPV cho phụ nữ yếu thế.

400 phụ nữ được tầm soát miễn phí 3 loại ung thư phổ biến tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (Ảnh: BTC).

Số suất tầm soát được phân bổ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1.000 suất) và Đoàn Thanh niên Ban Quản lý các Khu chế xuất & Công nghiệp TPHCM (1.010 suất) để trao trực tiếp cho phụ nữ đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp ở TPHCM, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và lao động tự do ngoại tỉnh.

Sau buổi lễ, 400 phụ nữ được tầm soát tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Trong ba tháng triển khai, chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025” đã thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng thông qua hai chuỗi hoạt động chính gồm chạm thẻ thanh toán gây quỹ và “Bước chạy Sống khỏe”.