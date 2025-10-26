Ngành Y tế chuyển mình từ bên trong để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới

Bước chuyển mình trong tư duy và hành động

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại Đại hội (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ VIII diễn ra ngày 26/10 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long biểu dương tinh thần đồng lòng và cống hiến của toàn ngành Y tế.

Ông nhấn mạnh, trong suốt thời gian chống dịch và phục hồi sau đại dịch, ngành Y tế đã khẳng định vai trò là một trong những lực lượng tuyến đầu vững chắc.

Phó Thủ tướng lưu ý thời gian tới, ngành Y tế cần tiếp tục xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân; triển khai các nhiệm vụ chuyên môn một cách tổng thể, bài bản nhưng cần có trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể với các phong trào thi đua…

“Cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý y tế; triển khai bệnh án điện tử, đồng bộ dữ liệu sức khỏe giữa các cơ sở y tế. Tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, đầu tư phát triển các phần mềm hỗ trợ bác sĩ trong khám chữa cho bệnh nhân”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Từ góc độ điều hành ngành, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhìn nhận giai đoạn 2020-2025 là một thử thách chưa từng có với ngành y.

Đại dịch COVID-19 không chỉ tạo áp lực đè nặng lên hệ thống mà còn buộc toàn ngành phải thích nghi với những điều kiện vận hành phi truyền thống.

Theo Bộ trưởng, đội ngũ thầy thuốc Việt Nam đã thể hiện tinh thần "lương y như từ mẫu", kiên cường, tận tụy, cùng cả nước kiểm soát thành công đại dịch, bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan kêu gọi toàn ngành tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo trong giai đoạn 2025-2030 (Ảnh: CTV).

Bộ trưởng cho biết ngành đã phát động nhiều phong trào với mục tiêu cụ thể như “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, “Xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp” hay “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Tất cả đều nhằm nâng cao y đức, chất lượng phục vụ và khơi dậy cảm hứng nghề nghiệp từ bên trong hệ thống.

Trong phần phát biểu, Bộ trưởng xúc động nhắc lại hình ảnh điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) đã dũng cảm bảo vệ bệnh nhi trong một vụ tấn công nguy hiểm vào tháng 10/2025.

Theo bà, “những hành động cao đẹp ấy, chính là biểu tượng sống động của phong trào thi đua yêu nước trong ngành Y”.

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Bộ trưởng kêu gọi toàn ngành tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo.

Trong đó, trọng tâm sẽ là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển y tế cơ sở, củng cố mạng lưới y tế dự phòng và đẩy mạnh chuyển đổi số. Đạo đức nghề nghiệp cần tiếp tục được đề cao và lan tỏa như một phần bản sắc của người thầy thuốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tấm gương tiên phong trong đổi mới

Trong không khí trang trọng của Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VIII (2025-2030), Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM được vinh danh là một trong những tập thể điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Toàn cảnh Đại hội thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VIII (2025-2030) diễn ra vào sáng 26/10 với gần 500 đại biểu tham dự (Ảnh: CTV).

Được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2024, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM không chỉ là bệnh viện đại học đầu tiên trực thuộc một trường đại học tại Việt Nam mà còn là hình mẫu tiên phong trong cải tiến y tế trên 4 lĩnh vực cốt lõi: điều trị chuyên sâu, đào tạo chuẩn mực, nghiên cứu đột phá và quản trị hiện đại.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Dân trí, PGS.TS.BS Lê Khắc Bảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM chia sẻ: “Điều khiến tôi trân trọng nhất là tinh thần vượt khó của tập thể, tập trung vào giải pháp tối ưu nhất”.

Khó khăn lớn nhất của bệnh viện, theo vị lãnh đạo này, không nằm ở chuyên môn mà ở 3 điểm cốt lõi: con người, cơ chế và nguồn lực.

Để giải bài toán đó, Ban Giám đốc đã chủ động thiết kế các cơ chế linh hoạt. Cách tiếp cận này giúp bệnh viện thu hút được nhân lực giỏi và giữ được họ gắn bó lâu dài.

Ở khía cạnh tài chính, PGS Bảo cho rằng điều đáng quý nhất của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM không phải là tiềm lực tiền bạc, mà là uy tín được xã hội công nhận. Và từ đó, bệnh viện đã có điều kiện thực hiện các bước đi chiến lược, đẩy mạnh kỹ thuật chuyên sâu, tạo sức bật trong thu hút nguồn lực xã hội hóa.

Ở một giai đoạn khác, khi bắt tay vào mô hình kết hợp Trường - Viện: “Đã có một thời gian dài chúng tôi gần như vừa làm vừa phải chủ động tìm lối ra, vừa tranh thủ sự ủng hộ của các cấp quản lý, vừa kiên trì gỡ từng nút thắt về cơ chế”, PGS Bảo chia sẻ với sự trân trọng dành cho nỗ lực tập thể.

Nhìn từ hiện tại, khi các chỉ số chuyên môn và mức độ hài lòng người bệnh đều ở mức cao, hành trình chuyển mình của bệnh viện mang lại một góc nhìn đáng giá cho toàn ngành.

Thi đua không phải là khẩu hiệu

PGS Bảo đánh giá cao ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước trong ngành Y tế hiện nay.

“Điểm đáng ghi nhận là tinh thần thi đua đã không còn dừng lại ở khẩu hiệu hay danh hiệu hình thức mà đang chuyển hóa thành động lực nội tại thúc đẩy cải tiến, sáng tạo và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh”, ông nhận định.

Ông cũng cho rằng, chính sự lan tỏa từ những tập thể tiên phong sẽ giúp phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu và tạo thành một hệ giá trị mới cho ngành Y tế Việt Nam.

“Trước đây, người bệnh phải đến 3-4 giờ để xếp hàng chờ khám. Hiện tại, họ chỉ cần đăng ký qua ứng dụng trực tuyến, tới đúng khung giờ đã hẹn và hoàn tất thanh toán ngay trên nền tảng điện tử”, ông dẫn chứng.

Cùng với đó, hệ thống bệnh án điện tử đã được áp dụng để lưu trữ toàn bộ quá trình điều trị, từ tiền sử bệnh, kết quả cận lâm sàng cho đến đơn thuốc và phản ứng sau điều trị. Đây được xem là một bước tiến về quản trị thông tin, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và giảm thiểu sai sót.

Dưới góc độ người làm công tác đào tạo, PGS Bảo cho rằng, nếu muốn ngành y thực sự chuyển mình trong kỷ nguyên mới, người thầy thuốc cần thay đổi từ chính tư duy cốt lõi. Quan điểm “lấy người bệnh làm trung tâm” không còn là một khẩu hiệu suông mà phải trở thành nguyên tắc hành nghề.

“Khi chúng ta đặt người bệnh vào trung tâm của mọi quyết định, từ chẩn đoán đến điều trị, thì hiệu quả điều trị mới thực sự được nâng cao”, ông chia sẻ.

PGS.TS.BS Lê Khắc Bảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM (Ảnh: CTV).

Đối với sinh viên y khoa, đây là điều càng phải được gieo mầm từ sớm. “Tôi không học bác sĩ để đi tìm danh tiếng. Tôi chọn nghề này để xoa dịu nỗi đau của cộng đồng. Và tôi mong sinh viên của mình cũng lớn lên với một lý tưởng phục vụ như vậy”, ông nói.

Từ góc nhìn rộng hơn, PGS Bảo cho rằng bối cảnh phát triển của Việt Nam là cơ hội vàng cho ngành y tế.

Nền kinh tế tăng trưởng mạnh, năng lực tài chính và đầu tư cho y tế cũng được cải thiện đáng kể. “Bác sĩ Việt Nam rất đặc biệt: họ cần cù, ham học, sẵn sàng tiếp nhận cái mới. Khi có thêm điều kiện, họ bứt phá rất nhanh”.

Thực tế cho thấy, các bác sĩ Việt Nam đang ngày càng có mặt nhiều hơn trong các hội nghị quốc tế, công bố khoa học và các chương trình hợp tác chuyên sâu.

Ông cũng nhìn nhận sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) là một thử thách lớn nhưng đồng thời là một cơ hội chiến lược: “Chúng ta không được sợ AI, cũng không được lệ thuộc nó. Phải chủ động để công nghệ trở thành công cụ phục vụ bác sĩ chứ không phải biến bác sĩ thành nô lệ của thuật toán”.