Thứ trưởng Bộ Y tế: Đổi mới tư duy trong y tế từ điều trị sang dự phòng

Phát biểu tại lễ khai trương thêm một bệnh viện 1.000 giường ở Hà Nội, diễn ra sáng 25/9, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, bên cạnh đổi mới tư duy từ điều trị sang dự phòng, từ chăm sóc đại trà sang chăm sóc cá thể, hiện nay các bệnh viện cũng đang dịch chuyển từ bệnh viện truyền thống sang bệnh viện thông minh.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế (Ảnh: T.Y).

"Với nền y tế hiện đại và nhân văn, công nghệ không phải là đích đến, mà là công cụ để phụng sự y đức và y thuật.

Mỗi robot phẫu thuật, mỗi thuật toán trí tuệ nhân tạo, mỗi nền tảng điện toán đám mây đều được ứng dụng không phải để thay thế con người, mà để giúp họ đưa ra quyết định chính xác hơn, nhân văn hơn và kịp thời hơn. Đây chính là tinh thần của y học tương lai, một y học chính xác, thông minh, nhưng vẫn đậm đà bản sắc con người", GS Thuấn nói.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, chủ trương của Đảng và Nhà nước khuyến khích xã hội hóa y tế, thúc đẩy hợp tác công - tư, và phát triển mạnh mẽ hệ thống bệnh viện tư nhân chất lượng cao.

Đây cũng là một bước đi rất cụ thể hiện thực hóa Nghị quyết số 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và đặc biệt là Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị được Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành ngày 9/9 mới đây.

Việc đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế là một trong những giải pháp đột phá để nâng cao năng lực hệ thống y tế Việt Nam, góp phần tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt, GS Thuấn đánh giá cao sự phối kết hợp giữa bệnh viện công - tư, khi mà bệnh viện ngoại khoa hàng đầu là Bệnh viện Việt Đức, bệnh viện đặc biệt lớn nhất miền Bắc là Bệnh viện Bạch Mai và nhiều bệnh viện công khác ở Hà Nội kí kết hợp tác toàn diện ngay tại sự kiện sáng nay.

Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, Bộ Y tế cam kết sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất phát triển những dự án y tế, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe nhân dân.