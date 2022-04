U tuyến giáp lành tính là gì?

Tuyến giáp là tuyến nội tiết quan trọng sản sinh ra các hormone điều hòa các chuyển hóa trong cơ thể người, nằm trước cổ và dưới đáy họng. U tuyến giáp là tình trạng phát triển một khối mô hoặc tế bào tập trung ở khu vực này làm thay đổi các chức năng của tuyến giáp, gây mất thẩm mỹ cho người bệnh.

U tuyến giáp có thể là các khối u lành tính hoặc u ác tính - ung thư tuyến giáp. Trường hợp u ác tính ít gặp, chỉ khoảng 4-7%. Đa số thường gặp là u tuyến giáp lành tính như u dạng tuyến của tuyến giáp, viêm tuyến giáp, bướu giáp đa nhân và u nang tuyến giáp.

Triệu chứng của u tuyến giáp lành tính

Bệnh lý lành tính liên quan đến tuyến giáp đang trở nên phổ biến, đặc biệt ở phụ nữ. Ngày càng có nhiều người được chẩn đoán mắc những bệnh như u tuyến giáp lành tính, viêm tuyến giáp, suy tuyến giáp…

Những triệu chứng của bệnh có thể rất mờ nhạt, thậm chí tiến triển âm thầm không có triệu chứng. Một bộ phận người bệnh xuất hiện cảm giác nuốt vướng không rõ ràng, đau tức nhẹ ở vùng cổ, tự thăm khám thấy khối u vùng cổ trước, hoặc chỉ phát hiện tình cờ qua khám sức khỏe định kỳ.

Các phương pháp điều trị u tuyến giáp lành tính

Câu hỏi đặt ra với nhiều người là khi mắc u tuyến giáp lành tính uống thuốc gì?, có cần phải mổ không?

Theo Mayo Clinic, nếu nhân tuyến giáp không phải là ung thư, các lựa chọn điều trị bao gồm:

- Theo dõi

Nếu sinh thiết cho thấy bạn có một nhân giáp không phải ung thư, bác sĩ có thể đề nghị chỉ cần theo dõi. Điều này thường có nghĩa là phải khám sức khỏe và kiểm tra chức năng tuyến giáp định kỳ. Nó cũng có thể bao gồm siêu âm. Bạn cũng có khả năng phải làm sinh thiết khác nếu nốt phát triển lớn hơn. Nếu một nhân giáp lành tính vẫn không thay đổi, bạn có thể không bao giờ cần điều trị.

- Liệu pháp hormone tuyến giáp

Nếu xét nghiệm chức năng tuyến giáp của bạn cho thấy tuyến của bạn không sản xuất đủ hormone tuyến giáp, bác sĩ có thể đề nghị liệu pháp hormone tuyến giáp.

- Phẫu thuật

U tuyến giáp lành tính theo thời gian có thể tăng lên về kích thước, chèn ép các cơ quan xung quanh, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và hình ảnh thẩm mỹ của người bệnh. Khi u chèn ép vào thực quản, gây khó khăn trong quá trình ăn uống thức ăn; chèn ép vào khí quản làm người bệnh khó thở, khàn giọng. Nếu không điều trị dứt điểm, u có thể gây ra các biến chứng như: viêm tuyến giáp và rối loạn chức năng tuyến giáp.

Một khối u lành tính không phải ung thư đôi khi có thể phải phẫu thuật nếu nó quá lớn khiến bạn khó thở hoặc khó nuốt. Các bác sĩ cũng có thể cân nhắc phẫu thuật cho những người có bướu đa nhân lớn, đặc biệt khi bướu cổ co thắt đường thở, thực quản hoặc mạch máu. Các u được chẩn đoán là không xác định hoặc nghi ngờ bằng sinh thiết cũng cần phẫu thuật cắt bỏ, để chúng có thể được kiểm tra các dấu hiệu của ung thư.

- Các phương pháp can thiệp tối thiểu

Trước khi có các phương pháp can thiệp tối thiểu như nút mạch, đốt u bằng sóng cao tần, đốt u vi sóng..., những bệnh nhân có khối u tuyến giáp lành tính sẽ phải trải qua phẫu thuật cắt một phần hoặc toàn bộ tuyến giáp tùy thuộc vào kích thước khối u. Quá trình phẫu thuật tiềm ẩn nhiều biến chứng như chảy máu, nhiễm trùng vết mổ, thời gian nằm viện điều trị phục hồi sau mổ lên tới hàng tuần. Đặc biệt, người bệnh sau phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp phải sử dụng thuốc nội tiết thay thế tuyến giáp (còn gọi là hormone tuyến giáp) liên tục sau này.

Phương pháp can thiệp đốt u bằng vi sóng đảm bảo độ chính xác, an toàn, hiệu quả cao. Bác sĩ can thiệp sẽ luồn một kim phát điện cực xuyên qua da vào khối u để đốt bằng nhiệt vi sóng dưới hướng dẫn của siêu âm hoặc cắt lớp vi tính. Nhờ vậy quá trình đốt u luôn chính xác không gây tổn thương các cơ quan xung quanh vùng đốt, thiết bị vận hành tạo vi sóng được tự động hóa, giúp các bác sĩ tối ưu hóa các công đoạn thực hiện thủ thuật can thiệp.