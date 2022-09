U tuyến giáp là gì?

Tuyến giáp là tuyến nội tiết quan trọng sản sinh ra các hormone điều hòa các chuyển hóa trong cơ thể người, nằm trước cổ và dưới đáy họng. U tuyến giáp là tình trạng phát triển một khối mô hoặc tế bào tập trung ở khu vực này làm thay đổi các chức năng của tuyến giáp, gây mất thẩm mỹ cho người bệnh.

U tuyến giáp có thể là các khối u lành tính hoặc u ác tính - ung thư tuyến giáp. Trường hợp u ác tính ít gặp, chỉ khoảng 4-7%. Đa số thường gặp là u tuyến giáp lành tính như u dạng tuyến của tuyến giáp, viêm tuyến giáp, bướu giáp đa nhân và u nang tuyến giáp.

U tuyến giáp lành tính có đau không?

Hầu hết các trường hợp u tuyến giáp lành tính không gây ra triệu chứng. Đối với những người có triệu chứng, họ có thể gặp khó khăn khi nuốt hoặc thở hoặc có cảm giác đầy, đau hoặc áp lực trong cổ họng hoặc cổ. Một số người có thể nhận thấy một khối u ở cổ khi họ soi gương, nhưng điều này không phổ biến. Một số người bị sụt cân nhanh chóng ngoài ý muốn, cảm thấy lo lắng hoặc nhịp tim không đều.

U tuyến giáp lành tính theo thời gian có thể tăng lên về kích thước, chèn ép các cơ quan xung quanh, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và hình ảnh thẩm mỹ của người bệnh. Khi u chèn ép vào thực quản, gây khó khăn trong quá trình ăn uống thức ăn; chèn ép vào khí quản làm người bệnh khó thở, khàn giọng. Nếu không điều trị dứt điểm, u có thể gây ra các biến chứng như: viêm tuyến giáp và rối loạn chức năng tuyến giáp.

Các phương pháp điều trị u tuyến giáp lành tính

Trước khi có các phương pháp can thiệp tối thiểu như nút mạch, đốt u bằng sóng cao tần, đốt u vi sóng..., những bệnh nhân có khối u tuyến giáp lành tính sẽ phải trải qua phẫu thuật cắt một phần hoặc toàn bộ tuyến giáp tùy thuộc vào kích thước khối u. Quá trình phẫu thuật tiềm ẩn nhiều biến chứng như chảy máu, nhiễm trùng vết mổ, thời gian nằm viện điều trị phục hồi sau mổ lên tới hàng tuần. Đặc biệt, người bệnh sau phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp phải sử dụng thuốc nội tiết thay thế tuyến giáp (còn gọi là hormone tuyến giáp) liên tục sau này.

Phương pháp can thiệp đốt u bằng vi sóng đảm bảo độ chính xác, an toàn, hiệu quả cao. Bác sĩ can thiệp sẽ luồn một kim phát điện cực xuyên qua da vào khối u để đốt bằng nhiệt vi sóng dưới hướng dẫn của siêu âm hoặc cắt lớp vi tính. Nhờ vậy quá trình đốt u luôn chính xác không gây tổn thương các cơ quan xung quanh vùng đốt, thiết bị vận hành tạo vi sóng được tự động hóa, giúp các bác sĩ tối ưu hóa các công đoạn thực hiện thủ thuật can thiệp.

Bác sĩ Lê Tiến Hưng, Phó Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết đốt u tuyến giáp bằng vi sóng là phương pháp can thiệp ít xâm lấn rất hiện đại, hiệu quả điều trị tương đương với phương pháp điều trị mổ mở hoặc phẫu thuật nội soi cắt u tuyến giáp/ hai thùy tuyến giáp.

Với các phương pháp phẫu thuật, người bệnh phải chịu nhiều đau đớn, mất máu, thời gian hồi phục kéo dài và các biến chứng sau phẫu thuật, chi phí nằm viện lớn. Tỷ lệ tai biến nhất định như khản tiếng, suy giáp và phải dùng hormone hỗ trợ. Nhưng với phương pháp đốt u bằng vi sóng sẽ bảo tồn hoàn toàn tuyến giáp, người bệnh tỉnh táo trong quá trình can thiệp, không bị mất máu, không để lại sẹo, đảm bảo tính thẩm mỹ. Bệnh nhân có thể sinh hoạt bình thường, xuất viện sau 24h, tỷ lệ biến chứng thấp, tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị bệnh.

Các triệu chứng của u tuyến giáp lành tính

Hầu hết các u tuyến giáp lành tính và không gây ra triệu chứng. Chỉ có tỷ lệ nhỏ các nhân tuyến giáp là nhân ác tính - ung thư tuyến giáp.

Với những bệnh nhân có u tuyến giáp có thể gặp phải một số các triệu chứng điển hình như:

- Nuốt vướng, nuốt nghẹn (khi bình thường hoặc khi nằm).

- Cổ to hơn, khối u nổi rõ, di chuyển khi nuốt.

- Tim đập nhanh hơn, hay hồi hộp đánh trống ngực- đây là dấu hiệu khiến bệnh nhân rất dễ nhầm tưởng với bệnh tim và đi khám chuyên khoa tim mạch. Một số trường hợp nhịp tim đập chậm hơn.

- Ngủ không sâu giấc, hay chập chờn tỉnh giấc và khó ngủ lại hơn.

- Run tay, tê tay là dấu hiệu cũng thường xuyên gặp phải ở các bệnh nhân có u tuyến giáp.

- Ho lâu ngày kèm theo đờm - đây là triệu chứng dễ nhầm tưởng với bệnh viêm họng.

- Một số trường hợp bị khàn tiếng, thay đổi giọng nói.

- Tăng cân hoặc giảm cân bất thường trong một khoảng thời gian dù chế độ ăn không thay đổi. Một số chị em ăn mãi không béo được hoặc không ăn gì mấy cũng tăng cân.

- Thân nhiệt thay đổi, chịu nóng hoặc lạnh kém hơn những người khác (do liên quan đến cường giáp hay suy giáp).

- Mệt mỏi, đau đầu, stress, da khô, tóc rụng hơn cũng là những triệu chứng phổ biến của bệnh u tuyến giáp.