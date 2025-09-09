Tỷ suất sinh con ở vị thành niên vẫn còn cao

Nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà, cha mẹ mới biết con có thai

Đầu năm, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra câu chuyện đau lòng. Theo đó, một bé gái lớp 7 mang thai dẫn đến sinh con mà gia đình không hề hay biết.

Cô bé cho biết, qua mạng xã hội đã quen với một thanh niên có nickname "chat với người lạ”. Chỉ sau thời gian ngắn nhắn tin qua lại trên mạng, người thanh niên này đã hẹn với bé đi ăn rồi em bị dụ dỗ vào một nhà nghỉ để quan hệ tình dục chỉ một lần duy nhất dẫn đến mang thai.

Quan hệ tình dục sớm làm tăng nguy cơ có thai ngoài ý muốn (Ảnh minh họa: N.Phương)

Những trường hợp mang thai ở tuổi vị thành niên như trên không hiếm gặp.

Theo thống kê, nước ta tỷ suất sinh con ở vị thành niên (15-19 tuổi) vẫn còn cao. Con số này trên toàn quốc là 42 trẻ sinh ra sống/1.000 phụ nữ trong độ tuổi này, cao nhất ở khu vực Trung du và miền núi phía Bắc (115) và Tây Nguyên (76), nơi tập trung đông các dân tộc thiểu số.

Sơn La là một ví dụ. Là một tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam, địa phương này là nơi cư trú của 12 nhóm dân. Trong những năm gần đây, dù đời sống của người dân đã dần được cải thiện, nhưng vẫn tồn tại không ít khó khăn.

Tỷ lệ tảo hôn tại tỉnh đã giảm đáng kể từ 21% năm 2015 xuống còn 11% năm 2024. Dù vậy, trung bình mỗi năm, tỉnh ghi nhận xấp xỉ 1.000 cặp tảo hôn.

Theo ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La, tỷ lệ này chưa phản ánh được hết tình trạng các bạn trẻ chưa đủ tuổi kết hôn nhưng đã về sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Tảo hôn không những vi phạm quyền trẻ em, mà còn kéo theo hệ lụy về sức khỏe, giáo dục và tương lai của cả một thế hệ.

Số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La cho thấy, tỷ lệ có thai ở tuổi vị thành niên chiếm 13% (khoảng 3.800 ca) và mỗi năm có hơn 2.000 ca sinh ở tuổi vị thành niên.

Cần vẽ đường cho hươu chạy đúng

Cũng vì thế, việc giáo dục giới tính cho trẻ càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây không phải là “vẽ đường cho hươu chạy”, mà là vẽ đường cho hươu chạy đúng. Nhà trường, gia đình cần dạy các kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục.

Đây cũng là nội dung của Dự án “Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên tỉnh Sơn La (2021- 2025)” do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La phối hợp với Tổ chức HealthBridge triển khai.

Tại 6 trường tham gia dự án, các thầy cô giáo, học sinh được tập huấn nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và kỹ năng truyền thông.

35 cuộc truyền thông lớn nhỏ do học sinh và giáo viên tham gia tổ chức với hơn 18.000 lượt học sinh tham gia.

Kết quả khảo sát cuối kỳ cho thấy, gần 100% học sinh đồng ý rằng bạn gái có quyền từ chối quan hệ tình dục nếu không sẵn sàng. Tỷ lệ học sinh nữ cảm thấy tự tin yêu cầu bạn trai dùng biện pháp tránh thai tăng từ 76% lên 92%.

Trong khuôn khổ dự án, các em được học các kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục (Ảnh: BTC).

Tỷ lệ học sinh biết về thuốc tránh thai khẩn cấp tăng 48% ở học sinh nam và 29% ở học sinh nữ; hiểu đúng thời điểm sử dụng tăng 43% với nam và 38% với nữ.

Bảo Trâm, học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Trãi (TP Sơn La), chia sẻ: “Tảo hôn và mang thai ngoài ý muốn vẫn xảy ra ở cộng đồng chúng em. Nhiều bạn học xong lớp 9 là ở nhà lấy chồng. Mẹ em là bác sĩ, thường kể cho em nghe về những rủi ro khi sinh con quá sớm. Em thấy thương các em bé, và cả những bà mẹ “trẻ con” ấy”.

Trâm mong muốn trở thành bác sĩ để giúp cộng đồng. Theo em, việc chia sẻ thông tin về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục rất quan trọng. Đây không chỉ là hiện tại, mà còn là sự chuẩn bị cho tương lai.

Thầy cô giáo sau khi tham gia tập huấn đã lồng ghép giảng dạy sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục trong các môn học như giáo dục công dân, khoa học tự nhiên, hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp…

Bên cạnh đó, dự án cũng tổ chức nhiều buổi truyền thông tại bản cho cha mẹ học sinh, người dân, lớp tập huấn cho nhân viên y tế.

Đây là hoạt động kết nối 3 bên: Nhà trường, cộng đồng và hệ thống y tế. Giáo dục giới tính nếu được làm đúng chính là cách vẽ đường cho hươu chạy đúng.

Bà Đoàn Thanh Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La cho biết, sau khi tham gia các khóa đào tạo, cán bộ y tế hiểu hơn về việc cung cấp dịch vụ y tế có tính nhạy cảm giới, thân thiện với vị thành niên, thanh niên.

“Không chỉ nói về giới tính, chúng tôi đang nói về quyền sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, quyền được học tập, quyền được phát triển của vị thành niên, thanh niên, đặc biệt là vị thành niên, thanh niên nữ”, bà Phúc nhấn mạnh.