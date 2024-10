Tỷ lệ trẻ bị cận thị ngày càng tăng

Sáng 7/10 tại trường Tiểu học Hoàng Diệu (Hà Nội), Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương phát động Chương trình vì sức khỏe cộng đồng "Mắt khỏe ngời sáng tương lai".

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Thị giác Thế giới (10/10) với chủ đề "Ưu tiên chăm sóc mắt trẻ em".

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, tại Hà Nội có 51% trẻ mắc tật khúc xạ, trong đó cận thị chiếm 37,5%, viễn thị chiếm khoảng 8% và loạn thị là 5%. Tại TPHCM, tỷ lệ trẻ mắc tật khúc xạ lên tới hơn 75%, trong đó, số trẻ bị cận thị chiếm gần 53%.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương (Ảnh: Trần Minh).

Đây là con số thống kê theo khảo sát về tình trạng mắc tật khúc xạ ở trẻ em trên một số trường tiểu học và trường trung học cơ sở năm 2020 tại Hà Nội và năm 2023 tại TPHCM của Bệnh viện Mắt Trung ương.

Cũng trong thời gian qua, có nhiều trẻ em ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa có bệnh về mắt đã được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

"Vì thế, hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp về vai trò quan trọng của việc bảo vệ đôi mắt khỏe, qua đó cùng chung tay với các bậc phụ huynh và nhà trường trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho trẻ thơ.

Chương trình này sẽ tổ chức chăm sóc mắt miễn phí cho hàng chục nghìn các em học sinh tại 20 trường tiểu học và mầm non trên địa bàn thủ đô Hà Nội và TPHCM", Thứ trưởng Hương nói.

Theo Thứ trưởng, đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa lớn, giúp khám và phát hiện các bệnh về mắt sớm cho trẻ em. Quan trọng hơn chương trình còn chia sẻ các kiến thức, hướng dẫn phụ huynh và các em có thêm các kỹ năng, các thông tin về lợi ích, hiệu quả của chăm sóc, nuôi dưỡng đôi mắt trẻ.

Chương trình sẽ tổ chức chăm sóc mắt miễn phí cho các em học sinh tại 20 trường tiểu học và mầm non trên địa bàn Hà Nội và TPHCM (Ảnh học sinh trường Tiểu học Hoàng Diệu được khám mắt sáng 7/10: N.P).

Từ đó, vận động và kêu gọi người dân tích cực hưởng ứng và thực hành theo các khuyến cáo của chuyên gia và hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp bảo vệ đôi mắt khỏe, tránh được các tật khúc xạ và phát hiện các bệnh lý về mắt của trẻ.

Cô Lưu Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Diệu, cho biết, chương trình là một hoạt động rất thiết thực và có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng về việc bảo vệ, nuôi dưỡng đôi mắt khỏe mạnh cho trẻ em.

Cô cũng mong muốn chương trình "Mắt khỏe sáng ngời tương lai" được lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cộng đồng Việt Nam.

Làm gì để phòng tật khúc xạ cho trẻ?

PGS.TS Phạm Ngọc Đông, Phó Giám đốc Phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết thêm, hiện nay, theo các nghiên cứu gần nhất tỷ lệ cận thị ở trẻ ngày càng tăng, đặc biệt là ở các thành phố, thậm chí có lớp trên 50% học sinh trong lớp bị cận thị.

PGS.TS Phạm Ngọc Đông (Ảnh: N.P).

Giới khoa học chưa xác định được nguyên nhân chính xác dẫn đến cận thị. Tuy nhiên có một số yếu tố nguy cơ làm gia tăng cận thị như thời gian nhìn gần quá nhiều trong không gian hẹp, hạn chế chơi ngoài trời, thời gian đọc sách nhìn gần quá nhiều, sử dụng các thiết bị điện tử…

"Việc mắc cận thị nói riêng và các bệnh về mắt nói chung làm hạn chế khả năng học tập của trẻ. Nếu không được phát hiện sớm, can thiệp sớm, quá trình tiến triển cận thị nhanh lên làm trẻ bị cận thị nặng hơn. Việc can thiệp sẽ hạn chế biến chứng do cận thị gây ra", PGS Đông nói.

Theo ông, để phòng các tật khúc xạ ở trẻ , cha mẹ cần lưu ý tăng cường cho trẻ chơi ngoài trời, cho trẻ không gian mở, hạn chế sử dụng các thiết bị có màn hình. Thời nay, trẻ con không thể không có máy tính, điện thoại…, vấn đề là chúng ta làm sao điều tiết thời gian sử dụng của trẻ, trẻ tìm kiếm thông tin chứ không phải chơi game.

Đồng thời, chúng ta cần tuân thủ nguyên tắc 20-20-20, nghĩa là cứ sau 20 phút nhìn màn hình thiết bị điện tử, phụ huynh nên cho bé nghỉ ít nhất 20 giây và tập trung mắt vào một vật cách xa hơn 20 feet (khoảng 6m).