Tưởng là bệnh vặt của dân công sở, cô gái nhận tin dữ ung thư xương

Chủ quan trước những cơn đau âm ỉ ở đùi

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ThS.BS Nguyễn Duy Anh, chuyên khoa ung bướu cho biết, từ đầu năm, nữ bệnh nhân bắt đầu cảm thấy những cơn đau âm ỉ, dai dẳng ở vùng đùi trái, kéo dài khoảng 1 tháng.

Theo BS Duy Anh, các cơn đau của bệnh nhân đặc biệt tăng về đêm, hầu như không đáp ứng với thuốc giảm đau.

BS Duy Anh cho biết, bệnh nhân chủ quan với những cơn đau âm ỉ vùng đùi trái, chỉ đến khi đi lại khập khiễng mới đi khám (Ảnh: Bảo Ngọc).

“Do chủ quan cho rằng tình trạng đau nhức là do ngồi làm việc văn phòng lâu của người trẻ, nên bệnh nhân đã tự mình điều trị mà không đi khám. Chỉ đến khi việc đi lại trở nên khập khiễng, cô gái mới đến phòng khám tư nhân.

Sau khi chụp X-quang nghi tổn thương xương, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện”, BS Duy Anh thông tin.

Tại đây, bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm, kết quả MRI xương đùi trái cho thấy khối u ác tính kích thước 6x9cm đã xâm lấn vỏ xương.

Sinh thiết xác nhận đó là Osteosarcoma. Cú sốc với bệnh nhân chưa dừng lại khi phim chụp CT ngực ghi nhận hai nốt di căn phổi, kích thước 6-9mm.

“Sau khi chúng tôi kết luận tình trạng bệnh, bệnh nhân như sụp đổ. Đây là điều dễ hiểu khi một người còn rất trẻ biết mình mắc ung thư", BS Duy Anh chia sẻ.

Chưa kịp tận hưởng thành quả thì bệnh ập đến

"Xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả, bệnh nhân này bắt đầu tự lập từ năm nhất đại học với đủ công việc làm thêm. Sau khi ra trường, cô khởi đầu ở vị trí nhân sự thấp nhất, từng bước thăng tiến nhờ sự siêng năng.

Gần 10 năm nỗ lực không ngừng, cô gái trẻ đã trở thành trưởng phòng nhân sự, mua được nhà, xe", BS Duy Anh chia sẻ.

Theo BS Duy Anh, bệnh nhân còn rất trẻ, sống tự lập và vừa mới gây dựng được sự nghiệp nên không tránh khỏi cú sốc khi biết mình mắc bệnh nặng.

“Chúng tôi phải dành nhiều thời gian trò chuyện riêng để trấn an, giúp bệnh nhân giữ tinh thần lạc quan, hợp tác trong suốt quá trình điều trị”, BS Duy Anh cho biết.

Theo chuyên gia này, kết quả hội chẩn liên chuyên khoa cho thấy bệnh nhân có khả năng đáp ứng tốt với điều trị tích cực.

Phác đồ được xây dựng gồm: hóa trị tân bổ trợ nhằm thu nhỏ khối u, tiếp đến là phẫu thuật cắt đoạn xương đùi và thay khớp để bảo tồn chi thể, sau đó tiếp tục hóa trị bổ trợ và theo dõi chặt chẽ tình trạng di căn phổi.

Cần cảnh giác trước những dấu hiệu lạ

Theo BS Duy Anh, các dấu hiệu của ung thư xương khá khó để nhận biết ở giai đoạn đầu nên thường bị người bệnh bỏ qua.

Các dấu hiệu này thường bao gồm đau mỏi chân tay, xương có cảm giác đau âm ỉ, nhất là vào ban đêm và vận động yếu hơn.

Chỉ khi các khối u bắt đầu có tiến triển, các triệu chứng mới bắt đầu rõ rệt như cảm giác đau xương lan dần sang các vùng lân cận, vị trí đau có dấu hiệu bị sưng phồng, xương trở nên dễ gãy, ngoài ra có thể sờ thấy khối hạch cứng trong xương dài của các chi.

Cùng với các dấu hiệu cảnh báo trên là các biểu hiện như luôn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, giảm cân không rõ nguyên nhân.

Từ trường hợp của nữ bệnh nhân, BS Duy Anh một lần nữa cảnh báo về tình trạng ung thư ngày càng có xu hướng trẻ hóa.

“Bệnh nhân thường có xu hướng bỏ qua các triệu chứng bất thường của cơ thể và cho rằng đó chỉ là các căn bệnh thông thường. Cùng với đó là tâm lý ngại đến khám tại bệnh viện, không thường xuyên đi tầm soát vì sợ phát hiện ra bệnh nghiêm trọng”, BS Duy Anh cho biết.