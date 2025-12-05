Tự đốt pháo, bé trai 12 tuổi bị bỏng nặng khắp người

Ngày 5/12, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết, Khoa Cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhi nam 12 tuổi (quê tỉnh Ninh Bình) đến cấp cứu trong tình trạng bỏng nhiều vị trí sau khi đốt pháo nổ.

Các vết bỏng trên người bệnh nhi do bị pháo bắn vào (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Người nhà bệnh nhi cho biết, chiều 4/12 trẻ tự đốt pháo ở nhà, khi pháo nổ đã gây ra bỏng nặng trên mặt, lưng, tay chân. Gia đình đã nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị bỏng nặng, diện tích khoảng 25% ở vùng mặt, cổ, vai hai bên, cánh tay, bàn tay hai bên và bụng.

Bệnh nhi được sơ cứu điều trị ban đầu, tiêm giảm đau, truyền tĩnh mạch, băng bỏng, sau đó chuyển lên bệnh viện bỏng tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Cánh tay của bệnh nhi chi chít các vết bỏng nặng do pháo gây ra (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình khuyến cáo, dịp Tết đang đến gần, nhằm phòng tránh tai nạn do pháo gây ra, các gia đình cùng nhà trường nên thường xuyên nhắc nhở trẻ tuyệt đối không được sử dụng pháo cũng như các vật gây nổ; trộn các hóa chất để chế tạo pháo. Khi pháo nổ có thể gây bỏng nặng, thương tích lâu dài, thậm chí tử vong.

Trường hợp trẻ không may bị thương sau khi đốt pháo, cha mẹ có thể sơ cứu theo các bước như sau: Lập tức đưa trẻ ra khỏi khu vực có pháo; loại bỏ tác nhân gây bỏng, nhanh chóng cởi bỏ quần áo, trang sức trước khi sưng nề.

Bên cạnh đó, không cố bóc quần áo dính vào vết bỏng; làm mát vùng bỏng bằng cách dùng nước mát (15-25°C) sạch, cho chảy nhẹ lên vùng bỏng trong vòng 15-20 phút; nước mát giúp giảm đau, giảm tổn thương, hạn chế phù nề.

Người nhà cần che phủ vết bỏng tạm thời bằng cách dùng vải, gạc sạch không dính, hoặc màng nilon sạch. Nhanh chóng đưa người bệnh tới cơ sở y tế gần nhất để có hướng xử trí và điều trị kịp thời, không tự ý dùng các bài thuốc dân gian điều trị tại nhà.