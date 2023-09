Truy nguồn nguyên liệu của tiệm bánh mì Phượng

Ngày 15/9, trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Hồng Cẩm - Chi Cục trưởng Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam - cho biết qua làm việc với bà Trương Thị Phượng (chủ tiệm bánh mì Phượng ở Hội An), đơn vị xác định có 10 nguyên liệu, thực phẩm để làm ra ổ bánh mì Phượng.

Nguyên liệu để tạo nên bánh mì Phượng đa số được mua ở chợ Hội An và tự bà Phượng chế biến (Ảnh: Ký ức hội An).

Cụ thể, bánh mì (chưa có nhân) được bà Phượng mua tại cơ sở bánh mì tại số 304 đường Phan Châu Trinh, TP Hội An; chả heo mua tại cơ sở tại 282 đường Nguyễn Duy Hiệu (Hội An); thịt xíu và xíu mại, rau, dưa leo, trứng gà mua tại các quầy hàng trong chợ Hội An; pa tê do bà Phượng tự chế biến. Nước được lấy từ nguồn nước thủy cục.

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, tiệm bánh mì Phượng chỉ lưu giữ hợp đồng cung cấp thực phẩm đối với các nguyên liệu bánh mì, chả heo, thịt xíu và xíu mại. Các điểm khác không có hợp đồng, không lưu giữ giấy tờ về an toàn thực phẩm của các cơ sở cung cấp nguyên liệu thực phẩm.

Sở Y tế đang tổng hợp số liệu bệnh nhân bị ngộ độc đang nằm điều trị tại các bệnh viện. Được biết, tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hội An hiện có 49 bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn) có 14 bệnh nhân được theo dõi điều trị.