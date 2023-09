Vụ ngộ độc bánh mì Phượng: Người nhà chủ tiệm lên tiếng

Trao đổi với phóng viên Dân trí, con trai bà Trương Thị Phượng, chủ tiệm bánh mì Phượng ở Hội An, cho hay người nhà đang chia nhau đi thăm các bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm này, đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Tiệm bánh mì Phượng tạm đóng cửa từ ngày 13/9 (Ảnh: Công Bính).

Theo con trai bà Phượng, sự việc xảy ra là sự cố đáng tiếc, không ai mong muốn, gia đình đang rất buồn và lo lắng.

Con trai chủ tiệm bánh mì Phượng cho biết từ khi xảy ra sự việc, mẹ anh rất mệt mỏi, đang được người nhà chăm sóc sức khỏe.

Trước mắt, gia đình liên hệ xin trả viện phí cho bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm.

Bà Phượng (bên trái) làm việc với cơ quan chức năng về vụ ngộ độc (Ảnh: Sở Y tế Quảng Nam).

Bác sĩ Trần Công Ân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn - cho biết hôm qua (14/9), người nhà tiệm bánh mì Phượng có đến thăm các bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn bánh mì, đang được theo dõi điều trị tại đây.

Theo số liệu cập nhật đến 17h chiều 14/9, cơ quan chức năng ghi nhận 141 trường hợp ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng. Những thực khách có dấu hiệu ngộ độc, phải đến phòng khám đầu tiên được ghi nhận từ trưa 11/9. Đa số bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, chưa ghi nhận trường hợp nguy kịch.

Liên quan đến vụ ngộ độc bánh mì Phượng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam Mai Văn Mười cho hay đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Trung tâm y tế TP Hội An khẩn trương phối hợp điều tra, rà soát tất cả trường hợp liên quan tới vụ ngộ độc thực phẩm này; tổng hợp thông tin ca bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh.

"Sở chỉ đạo giám sát việc dừng hoạt động của cơ sở bánh mì Phượng cho đến khi có kết luận vụ ngộ độc của cơ quan có thẩm quyền. Kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cơ sở gây ngộ độc thực phẩm khi có kết luận", Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam nói.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nằm trong khu vực phố cổ Hội An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND TP Hội An xem xét về điều kiện cơ sở vật chất khi cơ sở vật chất (nền, tường…) xuống cấp, không đủ điều kiện mà không được phép sửa sang, cải tạo mới để đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm.