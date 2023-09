Số bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng ở Hội An tiếp tục tăng cao

Chiều 14/9, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, từ trưa 11/9 đến thời điểm này, có 141 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng, trong đó có hơn 30 người nước ngoài.

Tiệm bánh mì Phượng đóng cửa sau sự cố khiến ít nhất 141 người ngộ độc thực phẩm (Ảnh: Công Bính).

Ngoài những người đã xuất viện, các bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP Hội An, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) và TP Đà Nẵng.

"Ngành y tế tỉnh đã lấy mẫu tại tiệm bánh mì Phượng gửi vào Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm, dự kiến vài ngày tới sẽ có kết quả", Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam nói.

Bệnh viện Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn) cho hay đến sáng nay (14/9), có thêm 1 người nước ngoài nhập viện. Bệnh viện này đang theo dõi điều trị cho 18 bệnh nhân, trong đó có 7 người nước ngoài, liên quan đến tiệm bánh mì Phượng.

Sau khi sự cố của tiệm bánh mì Phượng, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Quảng Nam tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở bánh mì Phượng; kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở; truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, điều tra xác định rõ căn nguyên vụ việc.

Đồng thời, Cục đề nghị địa phương tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.