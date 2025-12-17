Trung bình mỗi phụ nữ Việt sinh chưa đến 2 con

Thông tin trên được lãnh đạo Bộ Y tế cho biết tại Lễ kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, vừa qua, Quốc hội thông qua Luật Dân số và Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội nghị (Ảnh: BTC).

Cùng với đó, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cũng đã tạo cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng cho công tác dân số trong giai đoạn tiếp theo.

Theo Báo cáo của Cục Dân số, Bộ Y tế, năm 2025 ghi dấu nhiều kết quả quan trọng trong công tác dân số.

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ước đạt 74,7 tuổi, vượt mục tiêu đề ra. Tỷ số giới tính khi sinh giữ ở mức 111 bé trai/100 bé gái, đạt chỉ tiêu nhưng vẫn cao so với mức cân bằng tự nhiên.

Theo lãnh đạo Cục Dân số, mức sinh thấp tiếp tục là thách thức lớn nhất của công tác dân số hiện nay. Tổng tỷ suất sinh toàn quốc năm 2025 đạt 1,93 con/phụ nữ, chưa đạt mức sinh thay thế, cho thấy xu hướng sinh ít con, sinh muộn tiếp tục gia tăng.

Tình trạng kết hôn muộn, sinh con muộn, sinh ít con hoặc không muốn sinh con ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các đô thị và vùng có mức sinh thấp. Các chính sách hỗ trợ, khuyến khích sinh đủ hai con ở nhiều địa phương còn hạn chế, chủ yếu đang trong giai đoạn xây dựng hoặc thí điểm, chưa đủ mạnh để tạo chuyển biến rõ rệt và bền vững.

Ngoài ra, tốc độ già hóa dân số nhanh trong khi hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi chưa theo kịp. Nguồn lực đầu tư cho công tác dân số còn hạn chế; năng lực khai thác, phân tích dữ liệu dân số chưa đáp ứng yêu cầu hoạch định chính sách dài hạn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, cần khẩn trương triển khai Luật Dân số, bảo đảm các văn bản hướng dẫn được ban hành kịp thời, đồng bộ và có hiệu lực cùng thời điểm Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo đó, Bộ Y tế được giao sớm trình Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Luật Dân số; đồng thời chủ trì xây dựng các nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn thi hành. Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu các văn bản dưới luật phải hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/5/2026, đúng quy định về thời hạn hiệu lực.

Bà Hoàng Thị Thơm, Phó Cục trưởng Cục Dân số (Ảnh: BTC).

Cục Dân số cho biết, năm 2026, trọng tâm hàng đầu của công tác dân số là khuyến khích sinh đủ hai con, từng bước đưa mức sinh trở lại mức sinh thay thế, phù hợp với đặc điểm từng vùng, miền và nhóm dân cư.

Ngành dân số sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích sinh con, nhất là tại các địa phương có mức sinh thấp, gắn với các giải pháp về nhà ở, y tế, giáo dục, việc làm và an sinh xã hội, nhằm giảm áp lực kinh tế - xã hội đối với các cặp vợ chồng trẻ.

Song song đó, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, thông qua hoàn thiện thể chế, tăng cường truyền thông thay đổi hành vi, kiểm soát chặt chẽ việc lạm dụng khoa học - công nghệ để lựa chọn giới tính thai nhi và thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình, cộng đồng.

Công tác nâng cao chất lượng dân số sẽ được đẩy mạnh thông qua mở rộng tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm các bệnh tật trước sinh và sơ sinh; củng cố chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.