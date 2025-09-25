TPHCM: Hơn 17.000 phụ nữ sinh 2 con trước 35 tuổi nhận 3-5 triệu đồng

Hơn 17.000 phụ nữ được nhận hỗ trợ 3-5 triệu đồng

Ở tuổi 35, chị Phương Linh (35 tuổi, phường An Đông, TPHCM) vừa chào đón em bé thứ hai của gia đình, trong khi bé đầu vừa lên 4 tuổi.

Là nhân viên khai thác mặt đất của một hãng hàng không quốc tế, cuộc sống chị Linh luôn quay cuồng với guồng công việc bận rộn. Người mẹ trẻ ấy cũng từng băn khoăn về việc sinh thêm con thứ hai. Tuy nhiên, với sự động viên và hỗ trợ của gia đình cũng như công ty, vợ chồng chị đã quyết định sinh thêm một em bé vào tháng 4 năm nay.

"Ở công ty tôi, nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi được hỗ trợ không cần trực đêm cũng như giảm giờ làm so với bình thường. Đây là một trong nhiều chính sách của công ty đối với nhân viên nữ, giúp chúng tôi có động lực sinh con và yên tâm chăm sóc con nhỏ", bà mẹ 2 con chia sẻ với Dân trí.

Chị Linh chia sẻ, dù xã hội hiện đại khiến nhiều người trẻ ngại sinh con thứ hai, chị tin rằng với sự hỗ trợ phù hợp của gia đình và chính quyền, việc nuôi dạy hai con là điều hoàn toàn khả thi.

Chị Phương Linh cũng là một trong 22 phụ nữ tại phường An Đông đã được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng của TPHCM dành cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi tại lễ phát động Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng mức sinh thấp năm 2025 diễn ra sáng 25/9.

Chị Linh (ngoài cùng bên trái) lên nhận hỗ trợ của TPHCM trong buổi lễ sáng nay (Ảnh: Diệu Linh).

Cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp khuyến sinh

Chia sẻ với Dân trí bên lề buổi lễ, ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM cho hay, hỗ trợ cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi là một trong nhiều chính sách chính quyền TPHCM ban hành để giải quyết tình trạng mức sinh thấp thời gian qua.

Cụ thể, năm 2024, HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết số 40/2024/NĐ-HĐND, quyết định hỗ trợ 3 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Nghị quyết này áp dụng từ ngày 21/12/2024 đến 31/8/2025.

"Theo thống kê sơ bộ, khoảng 9.100 phụ nữ trên địa bàn TPHCM cũ đủ điều kiện nhận hỗ trợ này. Các phường trên địa bàn đã tiếp nhận hồ sơ và thực hiện chi trả theo quy định", ông Trung chia sẻ.

Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, chính quyền thành phố tiếp tục ban hành Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND, quyết định hỗ trợ 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Nghị quyết này áp dụng từ ngày 1/9.

"Theo thống kê nhanh của chúng tôi, hiện thành phố có khoảng 8.100 phụ nữ được hưởng hỗ trợ này", ông Trung nói.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM, các mức hỗ trợ 3-5 triệu đồng là món quà khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ hai con trước 35 tuổi, giải quyết tình trạng mức sinh thấp của thành phố.

Ông Phạm Chánh Trung chia sẻ bên lề sự kiện (Ảnh: GL).

Bên cạnh đó, tháng 4, UBND TPHCM đã ban hành quyết định về Đề án chăm sóc sức khỏe toàn diện và tăng tổng tỷ suất sinh giai đoạn 2025-2030.

Đề án này bao gồm nhiều giải pháp như hỗ trợ chi phí khám sức khỏe trước khi kết hôn, tiêm phòng cho phụ nữ trước khi mang thai và sinh con, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh ở mọi cấp học, miễn học phí hoàn toàn cho các cấp học...

Những giải pháp tổng thể này, kết hợp với sự phối hợp liên ngành, sẽ giúp thay đổi suy nghĩ của người dân về việc kết hôn, mang thai và sinh con, góp phần giải quyết tình trạng mức sinh thấp ở TPHCM.

Chia sẻ thêm, ông Trung cho biết sau khi sáp nhập, TPHCM trở thành siêu đô thị với 168 phường, xã với dân số khoảng 14 triệu người. Bức tranh dân số của thành phố nổi bật với 2 đặc điểm chính là mức sinh thấp và dân số già.

Sau sáp nhập, tổng tỷ suất sinh của TPHCM là 1,43 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, xếp vào nhóm 13 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp nhất Việt Nam. Dù vẫn đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, với tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 70-71%, thành phố không còn duy trì được trạng thái dân số lý tưởng.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng đối mặt với tốc độ già hóa nhanh với hơn 1,4 triệu người cao tuổi, đông nhất cả nước. Tuổi thọ trung bình của người dân thành phố là 76,2 tuổi, cao hơn mức trung bình cả nước (74,7 tuổi).

Những đặc điểm này đặt ra thách thức lớn cho công tác dân số, khi mức sinh thấp kéo dài và già hóa dân số sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu lao động và phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.