Tai nạn phòng the bất ngờ, người đàn ông phải đi cấp cứu

Anh Minh (41 tuổi, Hà Nội) cho biết, trước đó, khi đang gần gũi vợ, một cú trượt đã khiến dương vật của anh va đập mạnh. Ngay sau đó, anh cảm thấy đau nhói, dương vật nhanh chóng sưng to, bầm tím lan rộng và biến dạng.

Ngay lập tức anh đã đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám. Tại đây, các bác sĩ nam khoa đã tiến hành thăm khám và nhận thấy tình trạng tổn thương nghiêm trọng, dương vật sưng nề, biến dạng, tụ máu và bầm tím lan rộng xuống cả vùng bìu.

Kết quả siêu âm cho thấy một ổ tụ máu lớn ở gốc dương vật và bìu, nghi ngờ có tổn thương vật xốp. Xác định đây là một ca chấn thương dương vật phức tạp, khả năng cao là vỡ vật hang, các bác sĩ đã chỉ định mổ cấp cứu ngay lập tức.

Vỡ vật hang không phải là một chấn thương thông thường mà là một cấp cứu nam khoa khẩn cấp (Ảnh minh họa: Istock).

Trong phòng mổ, các phẫu thuật viên phát hiện một đường vỡ ở vật hang bên phải, kích thước khoảng 1x1cm, bờ nham nhở, kèm theo rất nhiều máu cục xung quanh. Đây chính là thủ phạm gây ra tình trạng tụ máu và sưng nề nghiêm trọng.

Các bác sĩ đã nhanh chóng cắt lọc các mô dập nát, làm sạch và tỉ mỉ khâu lại lớp cân trắng của vật hang, phục hồi lại cấu trúc giải phẫu của dương vật.

Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Xuân Đức Hoàng, khoa Nam học và Y học Giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết, nhiều người lầm tưởng dương vật có xương và có thể bị gãy như xương tay, chân. Thực tế không phải vậy.

Dương vật được cấu tạo bởi các ống mô cương gọi là vật hang và vật xốp. Bên ngoài các vật hang này được bao bọc bởi một lớp vỏ rất dai và chắc gọi là cân trắng.

Khi cương cứng, máu được bơm đầy vào các vật hang, khiến dương vật trở nên cứng và lớp cân trắng căng ra tối đa. Nếu lúc này, dương vật bị bẻ gập một cách đột ngột và mạnh bạo (do trượt ra ngoài khi quan hệ, tư thế khó, tự bẻ...), áp lực quá lớn sẽ làm lớp cân trắng bị rách. Đây chính là hiện tượng vỡ vật hang hay gãy dương vật.

Khi đó, nam giới thường nghe thấy một tiếng rắc hoặc khục đặc trưng, kèm theo đó là biểu hiện đau nhói dữ dội, dương vật mềm đi nhanh chóng, sưng nề, bầm tím và biến dạng nhanh chóng, có thể trông giống như quả cà tím.

Bác sĩ khuyến cáo, chấn thương vùng kín, đặc biệt là chấn thương dương vật, là một chủ đề nhạy cảm khiến nhiều nam giới e ngại, thậm chí cố gắng chịu đựng trong im lặng.

Tuy nhiên, sự im lặng này có thể phải trả một cái giá rất đắt, dẫn đến những biến chứng vĩnh viễn ảnh hưởng đến chức năng sinh lý và bản lĩnh phái mạnh.

“Vỡ vật hang cần phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là trong vòng 24 giờ đầu. Việc trì hoãn sẽ làm tăng nguy cơ biến chứng”, BS Hoàng nhấn mạnh.

Vì thế, nam giới tuyệt đối không tự điều trị tại nhà. Mọi phương pháp như đắp lá, chườm nóng, hay tự ý mua thuốc uống đều không có tác dụng và chỉ làm lãng phí thời gian vàng, khiến tình trạng tổn thương nặng nề hơn.

Việc chậm trễ trong xử lý có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như rối loạn cương dương, cong dương vật (dương vật bị cong vẹo vĩnh viễn khi cương, gây đau và khó khăn khi quan hệ), mảng xơ cứng (hình thành các cục sẹo cứng trong vật hang, gây đau và biến dạng dương vật), áp xe, nhiễm trùng...

* Tên nhân vật đã được thay đổi.