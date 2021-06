Trưa 12/6, thêm 89 ca Covid-19 tại 5 tỉnh thành

Dân trí Bộ Y tế cho biết đến trưa nay nước ta có 89 ca Covid-19 mới, nâng tổng số lên 10.137 ca bệnh. Bắc Giang và TPHCM vẫn là hai địa phương có số ca mắc mới nhiều nhất.

Tính từ 6h đến 12h ngày 12/6, nước ta có 89 ca mắc mới Covid-19 (BN10049-10137):

- 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang.

- 88 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (55), TPHCM (20), Bắc Ninh (10), Hà Tĩnh (3); trong đó 81 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- CA BỆNH BN10108 tại tỉnh An Giang: nam, 3 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 11/6, trẻ từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 11/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhi được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

88 ca ghi nhận trong nước

- CA BỆNH BN10049-BN10051, BN10067, BN10071, BN10073, BN10075-BN10077, BN10079 tại tỉnh Bắc Ninh: 7 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, một ca liên quan đến ổ dịch Thuận Thành. Kết quả xét nghiệm ngày 10-11/6 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN10052-BN10066, BN10068-BN10070, BN10072, BN10074, BN10078, BN10080-BN10084, BN10088-BN10107, BN10109-BN10117 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN10085-BN10087 tại tỉnh Hà Tĩnh: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 11/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

- CA BỆNH BN10118-BN10137 tại TPHCM: 5 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 12 ca là các trường hợp F1, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 10-11/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến 12h ngày 12/6, số ca Covid-19 tại nước ta đã vượt qua con số 10.000, với 58 trường hợp tử vong. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 6.936 ca.

Về tình hình điều trị:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 368

+ Lần 2: 105

+ Lần 3: 61

- Số ca tử vong: 58 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 3.804 ca.

Nam Phương