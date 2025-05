Mẹ 2 con tử vong sau khi nâng ngực, hút mỡ ở TPHCM: Chồng nạn nhân nói gì?

Liên quan đến vụ việc chị P.T.T.D. (32 tuổi) tử vong sau khi nâng ngực và hút mỡ bắp tay tại Bệnh viện Răng hàm mặt Thẩm mỹ Paris (số 84A Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3), tối 30/5, anh C. (37 tuổi, chồng chị D.) đã chia sẻ với phóng viên Dân trí nhiều thông tin xoay quanh cái chết của vợ anh.

Anh C. cho biết, trước đó có nghe vợ nói về việc sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ, thông qua sự giới thiệu của một người có tài khoản Tiktok tên "Q.N. thẩm mỹ". Ngày 28/5, vợ anh đi cùng chị ruột đến Bệnh viện Răng hàm mặt Thẩm mỹ Paris để nâng ngực và hút mỡ bắp tay.

Chị D. thời điểm vào Bệnh viện Răng hàm mặt Thẩm mỹ Paris (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Đến khoảng 17h cùng ngày, anh nhận được cuộc gọi từ cơ quan chức năng thông báo vợ anh nguy kịch sau phẫu thuật thẩm mỹ, đang cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM). Nhận tin dữ, người đàn ông bàng hoàng vào viện, nhưng vợ anh đã không qua khỏi.

Sau đó, anh C. được Công an TPHCM cho biết đang điều tra, xác minh cái chết chưa rõ nguyên nhân của chị D.. Đến ngày 29/5, sau khi cơ quan chức năng pháp y tử thi, kết quả sơ bộ ban đầu xác định nguyên nhân chị D. chết do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp hậu phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo anh C., vợ anh ra đi để lại 2 con chỉ mới 9 tuổi và 5 tuổi. Cái chết của vợ anh còn nhiều uẩn khúc, khi trước đó chị D. hoàn toàn khỏe mạnh.

Do đó, người đàn ông đề nghị cơ quan chức năng làm rõ Bệnh viện Răng hàm mặt Thẩm mỹ Paris có tuân thủ quy trình khám sàng lọc trước phẫu thuật, và vợ anh có đồng ý ký vào đơn chấp nhận mọi rủi ro trước mổ hay không.

Ngoài ra, anh C. mong phía Bệnh viện nêu trên có trách nhiệm với người đã mất, đảm bảo các khoản hỗ trợ hoặc bồi thường cho vợ anh theo đúng quy định pháp luật.

Như đã thông tin, ngày 28/5, Sở Y tế TPHCM nhận được báo cáo sự cố y khoa về trường hợp bệnh nhân P.T.T.D. (32 tuổi) tử vong do phẫu thuật nâng ngực và hút mỡ bắp tay tại Bệnh viện Răng hàm mặt Thẩm mỹ Paris.

Ngay sau đó, Sở Y tế đã thành lập Tổ công tác gồm các chuyên gia thuộc các chuyên khoa Tạo hình thẩm mỹ, Hồi sức tích cực, Ngoại tổng hợp và Gây mê hồi sức để đánh giá nhanh quá trình tiếp nhận, điều trị, phẫu thuật, xử trí cấp cứu khi người bệnh trở nặng…

Khi Tổ công tác đến bệnh viện, vụ việc cũng đang được Công an TPHCM thụ lý điều tra, niêm phong hồ sơ bệnh án.

Sở Y tế TPHCM đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện Răng hàm mặt Thẩm mỹ Paris tạm ngưng việc thực hiện các phẫu thuật, thủ thuật kể từ ngày 29/5 cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng, đồng thời báo cáo Bộ Y tế về trường hợp nêu trên.

Trong ngày 30/5, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng đề nghị Sở Y tế TPHCM khẩn trương xác minh, kiểm tra, đánh giá nguyên nhân sự cố và xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.