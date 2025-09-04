Trẻ chảy máu vùng kín, thủng ruột vì hàng loạt tai nạn sinh hoạt

Ngày 4/9, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một bé gái bị chảy máu vùng kín sau tai nạn khi chơi thể thao.

Theo lời người nhà, trong khi chơi patin, bé bị ngã đập mông xuống nền sân, chảy máu nhiều từ vùng âm hộ. Gia đình đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Bé gái gặp tai nạn gây chấn thương vùng kín khi chơi patin (Ảnh minh họa: Unsplash).

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhi tỉnh táo, sinh hiệu ổn định nhưng đau nhiều vùng sinh dục, băng thấm ướt máu và có nhiều máu cục che lấp khiến khó đánh giá toàn diện vết thương.

Ê-kíp trực của khoa Thận - Niệu đã băng ép cầm máu và khẩn trương chuyển mổ cấp cứu cho bé ngay xử trí tổn thương.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ. Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện nhiều vết rách sâu vùng âm hộ và rìa hậu môn; may mắn, niệu đạo và ống hậu môn không bị tổn thương. Ê-kíp cũng đã khâu phục hồi vết thương cho bệnh nhi. Sau mổ, sức khỏe bé ổn định, hồi phục tốt. Trẻ được xuất viện sau 3 ngày.

Theo TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, trường hợp trên là lời nhắc nhở cho phụ huynh về nguy cơ chấn thương vùng sinh dục ở trẻ nhỏ khi tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là môn có tốc độ và dễ té ngã như patin, xe trượt, xe đạp, cầu trượt… Chấn thương vùng sinh dục ở trẻ em tuy không thường gặp nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Để giảm thiểu nguy cơ chấn thương, phụ huynh cần luôn trang bị bảo hộ đầy đủ cho trẻ (mũ, găng, nón, đệm bảo vệ hông - mông) khi chơi thể thao; giám sát trẻ trong lúc vui chơi, đặc biệt khi chơi ở khu vực sân cứng, trơn trượt.

Khi trẻ té ngã có chảy máu bất thường ở vùng sinh dục, tiểu đau, tiểu khó hoặc sưng nề, gia đình cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay để được đánh giá và xử trí kịp thời; tuyệt đối không nên tự ý rửa, chườm hay can thiệp tại nhà vì có thể làm tổn thương nặng thêm.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc bệnh viện, cũng cho hay, đơn vị này vừa tiếp nhận một trẻ bị thủng ruột vì nuốt nam châm.

Cụ thể, bé trai L.T.P. (5 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TPHCM) vào viện trong tình trạng bứt rứt, khó chịu, đau bụng, ói. Các dấu hiệu này xuất hiện trước khi nhập viện 3 ngày, không bớt dù trẻ đã uống thuốc.

Đến ngày thứ ba, trẻ đau bụng nhiều, đi khom lưng, không sốt, ói ra dịch xanh rêu, mệt, nên được đưa vào khám tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Hai chuỗi nam châm dài được ghi nhận trong ruột non trẻ (Ảnh: BV)

Tại đây, trẻ biểu hiện đau bụng, nôn ói, quấy khóc, chụp X-quang bụng phát hiện dị vật nằm theo chuỗi ở ruột non. Kết quả siêu âm ghi nhận tình trạng viêm ruột, viêm phúc mạc. Trẻ được chuyển mổ nội soi ngay sau đó.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ruột non bệnh nhi bị thủng 8 lỗ, mỗi lỗ có đường kính khoảng 2-3mm. Ê-kíp đã vá lại toàn bộ lỗ thủng, lấy ra 2 chuỗi nam châm, tổng cộng 20 viên. Các viên nam châm đã gỉ sét, gây tổn thương ruột nghiêm trọng.

Sau mổ 5 ngày, trẻ hết đau bụng, hết ói, tình trạng sức khỏe ổn định. Trẻ được tiếp tục theo dõi tổn thương niêm mạc ruột cũng như chức năng đường tiêu hóa.

Qua trường hợp này, bác sĩ Tiến lưu ý phụ huynh không cho trẻ nhỏ chơi các đồ chơi kích thước nhỏ. Ngoài ra, đồ chơi cho trẻ dưới 5 tuổi phải có đường kính tối thiểu 5cm.

Khi nghi ngờ con em mình nuốt phải dị vật, gia đình cần đưa ngay trẻ đến bệnh viện xử trí kịp thời, tránh để lâu sẽ dẫn đến tình trạng các viên bi nam châm sẽ gây tổn thương niêm mạc ruột, thủng ruột... nguy hiểm cho tính mạng trẻ.

"Tốt nhất, trẻ nhỏ không được phép chơi các đồ vật có nam châm hoặc pin vì nguy cơ cao gây tổn thương đường tiêu hóa", bác sĩ Tiến chia sẻ.