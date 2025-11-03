Cầu thủ bóng đá phải cắt chân vì căn bệnh hiểm dễ gây tử vong trong 24 giờ

Căn bệnh khiến người khỏe mạnh tử vong chỉ trong 24 giờ

Tại buổi chia sẻ về “Gánh nặng bệnh tật và những kiến thức cần biết trong phòng ngừa bệnh do não mô cầu xâm lấn”, do viện nghiên cứu ở TPHCM tổ chức ngày 3/11, các chuyên gia cho biết căn bệnh trên là tình trạng cấp tính nguy hiểm hàng đầu, có thể khiến người khỏe mạnh tử vong chỉ trong 24 giờ.

Cụ thể, bệnh diễn tiến rất nhanh và khó nhận biết ở giai đoạn đầu. Trong 4-12 giờ đầu, triệu chứng bệnh giống cảm cúm thông thường như sốt, khó chịu, đau họng.

Trong khoảng 12-15 giờ sau khi nhiễm, bệnh nhân xuất hiện các dấu hiệu gợi ý như ban xuất huyết, đau cổ, đau đầu, cứng gáy, buồn nôn, sợ ánh sáng. Đến giờ 15-24, người bệnh có thể lú lẫn, mê sảng, co giật, hôn mê và tử vong.

Ngay cả khi được chẩn đoán sớm và chăm sóc tích cực, có 10-20% người bệnh tử vong và tỷ lệ này lên đến 50% nếu không được điều trị. Ngoài ra, người sống sót vẫn phải chịu di chứng nặng nề như mất chi, giảm thính lực, rối loạn thần kinh, suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và chất lượng sống.

Flavio chia sẻ, thời điểm phát bệnh do não mô cầu khiến anh phải từ bỏ sự nghiệp bóng đá (Ảnh: Hoàng Lê).

Câu chuyện của Flavio Da Pozzo - cựu cầu thủ bóng đá trẻ người Pháp - được chia sẻ tại chương trình là dẫn chứng cụ thể cho hậu quả nặng nề của căn bệnh trên. Ở tuổi 23, Flavio từng đánh mất giấc mơ thi đấu chuyên nghiệp sau khi mắc bệnh do não mô cầu.

Biến cố ập đến khi Flavio mới 17 tuổi. Chỉ vài giờ sau những triệu chứng giống cảm cúm thông thường (như nghẹt mũi, đau họng, sốt), cơ thể anh tím tái, hoại tử lan nhanh. Trước tình hình nguy cấp, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một chân để giành giật sự sống trong gang tấc cho bệnh nhân.

Sáu năm sau biến cố đau thương của bản thân, Flavio đã từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn. Anh quyết định chia sẻ chính câu chuyện của mình để nâng cao nhận thức cho cộng đồng về căn bệnh não mô cầu nguy hiểm.

Sau biến cố đau thương, cựu cầu thủ bóng đá từng bước vượt qua khó khăn (Ảnh: FBNV).

Nguy cơ bệnh do não mô cầu gia tăng trở lại trong cộng đồng

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm toàn cầu ghi nhận hơn 1,2 triệu ca mắc bệnh do não mô cầu và khoảng 135.000 ca tử vong.

Tại Việt Nam, số ca bệnh trong năm nay đã tăng nhiều lần so với cùng kỳ năm 2024 (9 tháng đầu năm đã ghi nhận 82 ca), cho thấy nguy cơ bệnh đang gia tăng trở lại trong cộng đồng.

TS.BS Nguyễn An Nghĩa, Phó khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) phân tích thêm, vi khuẩn có thể tấn công gây viêm màng não mủ (chiếm hơn 50% trường hợp) hoặc nhiễm trùng huyết tối cấp (chiếm 5-20%), thậm chí kết hợp cả hai thể.

Một số trường hợp ít gặp hơn bao gồm viêm phổi (5-15%), viêm kết mạc, viêm tai giữa, viêm thanh môn, viêm khớp, viêm niệu đạo, viêm màng ngoài tim.

Vi khuẩn não mô cầu lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, đặc biệt khi tiếp xúc gần với người mang mầm bệnh nhưng không biểu hiện triệu chứng còn gọi là người lành mang trùng.

Đáng lo ngại, 10-20% dân số là người lành mang trùng, có thể phát tán vi khuẩn ra cộng đồng. Trong các đợt dịch, tỷ lệ này có thể tăng lên đến 50%, khiến việc kiểm soát nguồn lây trở nên vô cùng khó khăn.

TS.BS Nguyễn An Nghĩa chia sẻ các nguy cơ nhiễm bệnh do não mô cầu (Ảnh: Hoàng Lê).

Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, trong đó thanh thiếu niên và người trưởng thành mắc bệnh chiếm số lượng lớn.

Phân tích về tình hình dịch tễ bệnh, TS.BS Nguyễn An Nghĩa cho biết các nhóm huyết thanh não mô cầu thay đổi theo thời gian, không thể dự báo trước, cũng chưa có dữ liệu đầy đủ về gánh nặng bệnh tật và dịch tễ các nhóm huyết thanh gây bệnh do não mô cầu ở Việt Nam.

Những năm gần đây, nước ta đã ghi nhận sự xuất hiện của nhóm huyết thanh não mô cầu W, chủng đang có xu hướng gia tăng tại nhiều quốc gia.

BSCKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa một hệ thống tiêm chủng, cho biết hiện nay 6 nhóm huyết thanh chính gồm A, B, C, Y, W-135 và X là nguyên nhân gây ra hơn 90% ca bệnh não mô cầu trên toàn cầu.

Trong đó, 5 nhóm huyết thanh gây bệnh thường gặp gồm A, B, C, Y, W đã có vaccine phòng ngừa tại Việt Nam. Để giảm thiểu gánh nặng bệnh tật và tử vong, phòng ngừa chủ động được xem là chiến lược then chốt.

Các bác sĩ lưu ý, người dân cần chú ý các dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh do não mô cầu như sốt cao đột ngột, đau đầu, nôn ói, cổ cứng, ban xuất huyết trên da… và đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán, xử trí kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.

Bên cạnh đó, cần duy trì thói quen phòng bệnh bằng cách tăng cường vệ sinh cá nhân, giữ môi trường sinh hoạt thông thoáng, che miệng khi ho, hắt hơi và hạn chế tiếp xúc gần trong mùa dịch để giảm nguy cơ lây nhiễm.