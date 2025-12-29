TPHCM sẽ có thêm 13 bệnh viện

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống y tế tuyến cơ sở trên địa bàn thành phố.

Theo đó, 38 trung tâm y tế khu vực (quản lý 168 trạm y tế) trực thuộc Sở Y tế sẽ được sắp xếp thành 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã, phường, đặc khu, chính thức hoạt động từ ngày 1/1/2026.

Cụ thể, 25 trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế sẽ thực hiện chuyển giao toàn bộ nhân sự, thuốc, vật tư y tế, tài sản, các nguồn tài chính hợp pháp còn lại, cùng các quyền và nghĩa vụ tài chính đủ điều kiện chuyển giao theo quy định cho các trạm y tế cấp xã.

Sau khi hoàn tất việc chuyển giao theo phương án được phê duyệt, 25 trung tâm y tế này sẽ chấm dứt hoạt động khi 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã chính thức được thành lập từ ngày 1/1/2026.

Trong thời gian chuyển tiếp, các trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh được tiếp tục sử dụng con dấu hiện có trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày 1/1/2026 để hoàn tất các công việc còn tồn đọng theo quy định.

Đồng thời, các đơn vị này không được phát sinh nhiệm vụ mới, không ký kết hợp đồng mới, cũng như không thực hiện các hoạt động vượt quá phạm vi xử lý, hoàn tất các nội dung còn lại.

Đối với 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh, các đơn vị này sẽ chuyển giao một phần nhân sự, thuốc, vật tư y tế, tài sản và các nguồn tài chính hợp pháp cho các trạm y tế cấp xã theo phương án sắp xếp được phê duyệt.

Phần nhân sự, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, công nợ và các quyền, nghĩa vụ còn lại của các trung tâm y tế khu vực có giường bệnh sẽ tiếp tục được duy trì để thực hiện chức năng khám bệnh, chữa bệnh nội trú tuyến cơ sở và các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định.

UBND TPHCM giao Sở Y tế xây dựng lộ trình chuyển đổi mô hình các trung tâm y tế khu vực có giường bệnh thành bệnh viện hoặc cơ sở 2 của bệnh viện, phù hợp với quy hoạch mạng lưới y tế của thành phố trong thời gian tới.

Theo quyết định, 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh gồm Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Mỹ, Châu Đức, Hồ Tràm, Long Đất và Trung tâm Quân dân y đặc khu Côn Đảo.

TTYT khu vực Dĩ An là một trong 13 TTYT khu vực có giường bệnh sẽ sớm được chuyển đổi thành bệnh viện hoặc cơ sở 2 của bệnh viện trong thời gian tới (Ảnh: BV).

Các đơn vị này có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm kê, đối chiếu và bàn giao hồ sơ tài chính, tài sản, đất đai cùng các quyền và nghĩa vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được chuyển giao cho trạm y tế cấp xã. Thời hạn hoàn thành việc bàn giao không quá 60 ngày kể từ ngày 1/1/2026.

UBND TPHCM giao BHXH TPHCM hướng dẫn, phối hợp và tạo điều kiện để người dân có thẻ bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh tại các trạm y tế cấp xã được thanh toán và hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.

Đồng thời, các cơ quan liên quan có trách nhiệm kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã, phường, đặc khu diễn ra thông suốt, liên tục, không làm gián đoạn quyền lợi của người dân.