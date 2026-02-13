TPHCM: Bé gái bị bỏng 70% cơ thể được cứu sống kỳ diệu, kịp về nhà đón Tết

Tối 12/2, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi này vừa giúp một bé gái bỏng rất nặng vượt qua cửa tử, sau nhiều tuần ròng rã điều trị.

Ngày 21/12/2025, bé gái N.H.A. (sinh năm 2023, quê Cà Mau) được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng sốc bỏng do lửa, tổn thương diện rộng vùng mặt, bụng, lưng, tay và hai chân.

Bệnh nhi được chẩn đoán bỏng lửa độ 2-3, 70% diện tích cơ thể, kèm theo viêm phổi nặng và tổn thương thận, tiên lượng cực kỳ nguy kịch.

Dưới sự chỉ đạo chuyên môn của BSCK2 Phạm Thái Sơn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU), ngay từ những phút đầu, bệnh nhi đã được hồi sức tích cực toàn diện, gồm thở máy sớm, truyền dịch khối lượng lớn kết hợp albumin, kiểm soát sốc bỏng.

Trước phản ứng viêm toàn thân và nguy cơ suy đa cơ quan, ê-kíp đã triển khai lọc máu liên tục - kỹ thuật hồi sức chuyên sâu nhằm loại bỏ độc chất và hỗ trợ chức năng thận.

Những cuộc hội chẩn liên khoa giữa ICU, Gây mê hồi sức và Bỏng - Chỉnh trực cũng diễn ra đều đặn, để lựa chọn thời điểm tốt nhất phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử và ghép da cho bệnh nhi.

Ê-kíp khoa Bỏng - Chỉnh trực phẫu thuật cho bé gái (Ảnh: BV).

Ba ca mổ lớn được thực hiện trong quá trình điều trị có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và quyết đoán giữa các chuyên khoa. Gần hai tháng, những chiến sĩ áo trắng theo dõi sát sao từng chỉ số sinh tồn, kỹ lưỡng trong từng lần thay băng, chăm chút từng mảnh da ghép của bé gái.

Họ dặn lòng không được phép buông bỏ - dù cơ hội sống của bệnh nhi rất mong manh - bởi phía sau là niềm hy vọng của gia đình và tương lai của một đứa trẻ.

Và điều kỳ diệu đã đến, khi bệnh nhi cải thiện dần, cai máy thở thành công, chức năng thận hồi phục, các mảnh ghép da bám tốt. Từ khoa ICU, bé được chuyển về khoa Bỏng - Chỉnh trực tiếp tục chăm sóc, phục hồi.

Đến nay, bệnh nhi đủ điều kiện xuất viện trong sự hạnh phúc vỡ òa của gia đình và các y bác sĩ trong những ngày giáp Tết.

Bệnh nhi qua cơn nguy kịch, đủ điều kiện xuất viện về nhà sau gần 2 tháng ròng rã điều trị (Ảnh: BV).

Có hơn 15 năm gắn bó cùng chuyên ngành bỏng nhi khoa, BSCK1 Nguyễn Ngọc Ngà, Phó trưởng khoa Bỏng - Chỉnh trực nhận định, với diện tích bỏng lớn như vậy ở một trẻ quá nhỏ tuổi, mỗi quyết định điều trị trong từng thời điểm đều cần sự chính xác tối đa.

"Thành công của ca bệnh đặc biệt này cho thấy hiệu quả của mô hình phối hợp đa khoa chuyên sâu trong điều trị bỏng nặng ở trẻ em. Đó còn là câu chuyện của sự tận tâm và tinh thần không lùi bước trước thử thách, để cứu những sinh mạng nhỏ bé", đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ.