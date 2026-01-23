TPHCM: Nhiều phản ánh phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ "vẽ bệnh, moi tiền"

Ngày 23/1, Sở Y tế TPHCM đã thông tin số liệu hoạt động sau 1 tháng chính thức vận hành Hệ thống tiếp nhận, phân loại và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân (dashboard).

Một tháng có 174 phản ánh qua dashboard

Theo đó, từ ngày 22/12/2025 đến ngày 21/1, Hệ thống đã tiếp nhận và xử lý 174 phản ánh, kiến nghị của người dân gửi đến Sở Y tế, thông qua các kênh như: ứng dụng “Y tế trực tuyến”, tổng đài 1022, đường dây nóng và Cổng Dịch vụ công. Các phản ánh tập trung vào một số nhóm lĩnh vực.

Nhóm thủ tục hành chính, cấp phép hành nghề và hoạt động chiếm tỷ lệ cao nhất với 50 phản ánh (35,1%), chủ yếu liên quan đến việc chậm tiếp nhận hồ sơ hoặc chưa kịp thời cập nhật trạng thái xử lý.

Nguyên nhân chính là do giai đoạn chuyển tiếp sang mô hình tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa tập trung (từ ngày 27/12/2025). Trong thời gian đầu triển khai, một số vướng mắc về kỹ thuật và quy trình đã phát sinh, dẫn đến những thiếu sót trong quá trình xử lý.

Tuy nhiên, so với tổng số 7.240 hồ sơ hành chính được tiếp nhận trong tháng, số phản ánh chiếm khoảng 0,7%. Điều này cho thấy phần lớn hồ sơ vẫn được tiếp nhận và xử lý đúng quy trình.

Từ ngày 1/1 đến nay, Sở Y tế TPHCM ghi nhận hàng trăm phản ánh qua Dashboard (Ảnh: SYT).

Đối với thái độ phục vụ, Hệ thống ghi nhận 16 phản ánh. Qua phân tích nội dung, các ý kiến phản ánh chủ yếu phát sinh từ việc cung cấp thông tin, tư vấn và hướng dẫn cho người bệnh chưa đầy đủ hoặc chưa kịp thời.

Một số trường hợp người bệnh phải chờ đợi lâu nhưng chưa được thông tin rõ về nguyên nhân hoặc quy trình khám, chữa bệnh.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế đã ban hành văn bản chấn chỉnh đến các đơn vị, đề nghị tập trung yêu cầu nâng cao chất lượng giao tiếp, tư vấn và cung cấp thông tin cho người bệnh.

Nhiều vi phạm "vẽ bệnh, moi tiền", phương thức ngày càng tinh vi

Đối với các phản ánh “vẽ bệnh, moi tiền” và vi phạm pháp luật khác thuộc lĩnh vực hành nghề y tế tư nhân, Hệ thống ghi nhận 29 trường hợp tại những phòng khám tư và cơ sở thẩm mỹ.

Qua theo dõi, cơ quan chức năng ghi nhận có tình trạng vi phạm mang tính chất lặp lại, phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe và an toàn của người dân.

Xác định đây là nhóm vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe và sự an toàn của người bệnh, Sở Y tế đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm quy định, bao gồm biện pháp đình chỉ hoạt động, thu hồi hoặc tước quyền sử dụng giấy phép hành nghề...

Đồng thời, Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khác - trong đó có lực lượng công an - nhằm kịp thời phát hiện, xác minh, điều tra và xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp.

Bên cạnh các vấn đề trên, Hệ thống cũng ghi nhận những phản ánh về quy trình khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế; hành nghề và đào tạo thực hành.

Sở Y tế TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Thông qua việc tổng hợp và phân tích dữ liệu phản ánh trên nền tảng số, Sở Y tế TPHCM đã kịp thời nhận diện các "điểm nghẽn", những tồn tại phát sinh trong thực tiễn hoạt động khám, chữa bệnh và quản lý hành chính y tế.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế TPHCM đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh và điều chỉnh giải pháp quản lý phù hợp theo từng nhóm nội dung, từng lĩnh vực cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả quản lý nhà nước về y tế.

Trong thời gian tới, Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ tiếp tục tập trung tối ưu hóa Hệ thống theo 3 hướng.

Thứ nhất, kết nối liên thông dữ liệu giữa Sở Y tế TPHCM với tất cả các bệnh viện trên địa bàn cũng như trung tâm y tế khu vực và các đơn vị trực thuộc, tiến tới mở rộng kết nối đến tuyến y tế cơ sở.

Thứ hai, minh bạch hóa quy trình xử lý phản ánh, cho phép lãnh đạo các cấp giám sát tiến độ, chất lượng giải quyết theo thời gian thực.

Thứ ba, xem kết quả xử lý phản ánh là tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng hoạt động của đơn vị.