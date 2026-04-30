Nhiều phụ nữ bị tai nạn bất ngờ khi ôm nựng thú cưng

Thông tin với phóng viên Dân trí, BSCKII Võ Xuân Huy, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, thời gian qua nơi này ghi nhận hàng trăm lượt người dân đến tiêm ngừa dại mỗi ngày. Đặc biệt, có nhiều trường hợp bị thú cưng, chó, mèo tấn công bất ngờ.

Ngồi chờ tại khu vực tư vấn trước khi tiêm chủng, P.H. (21 tuổi), sinh viên một trường đại học ở TPHCM cho biết, đây là mũi tiêm thứ 3 trong phác đồ 5 mũi mà bác sĩ lên lịch cho cô.

Cô gái nói mình có thói quen ôm nựng khi gặp chó cảnh, thú cưng. Gần đây, nữ sinh viên sang nhà hàng xóm chơi và tiếp xúc với chú chó nuôi tại đây. Đến tối cùng ngày, cô gái tiếp tục ôm thú cưng ở nhà, rồi bất ngờ bị cắn vào tay.

Một phụ nữ trẻ bị chó cưng cắn vào tay trong lúc bế (Ảnh: Hoàng Lê).

"Tôi nghĩ chó nhà cắn mình vì nghe có "mùi lạ". Thấy vết thương sâu nên ngay trong đêm tôi đến bệnh viện tiêm ngừa ngay. Sau sự việc, tôi sẽ cẩn trọng hơn khi tiếp xúc, cưng nựng chó", H. chia sẻ.

Còn chị L. (33 tuổi) đến bệnh viện kiểm tra vết thương sưng to ở tay, khi đã bị chó cắn 5 ngày trước đó. Người phụ nữ kể, bản thân bị tấn công trong lúc ôm chó đi tắm. Đáng chú ý, vì nghĩ bệnh dại sẽ không xuất hiện trong 10 ngày sau khi bị chó cắn, cô gái không đi tiêm ngừa ngay.

Mãi đến khi thấy vết thương không lành mà ngày càng có dấu hiệu nhiễm trùng, bệnh nhân mới lo lắng vào viện cầu cứu.

Tại bàn tư vấn, bác sĩ Huy nhấn mạnh, suy nghĩ trên của bệnh nhân là không đúng. Thay vào đó, cần phải đi tiêm ngừa càng sớm càng tốt để tránh gặp nguy hiểm, vì nếu nhiễm virus dại thì bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Vì chưa có tiền sử tiêm ngừa và vết thương khá sâu, chị L. được chỉ định tiêm cả huyết thanh kháng dại, vaccine ngừa dại và uốn ván. "Tôi mới nuôi chó hơn 2 tháng nên chưa tiêm ngừa. Từ giờ khi tắm hay chơi với thú cưng, tôi sẽ chú ý rọ mõm...", nữ bệnh nhân rút ra bài học.

Người phụ nữ chụp ảnh con mèo tấn công mình đến cho bác sĩ xem (Ảnh: Hoàng Lê).

Chị V. (37 tuổi) vừa giơ vết thương ở giữa bàn tay lên, vừa đưa hình ảnh con mèo đã tấn công mình cho bác sĩ xem. Người phụ nữ kể, sáng cùng ngày vì nhìn thấy mèo hoang có bộ lông đẹp nằm trước nhà, chị lại gần ôm và bất ngờ bị cào chảy máu tay.

Trước đó, người phụ nữ từng bị chó cắn, đã tiêm ngừa nhưng không nhớ rõ bao nhiêu mũi. Dựa trên các thông tin bệnh nhân cung cấp, nhân viên y tế tra trên hồ sơ điện tử và ghi nhận bệnh nhân mới chỉ tiêm 2 mũi vaccine nhiều năm trước. Vì vậy, nữ bệnh nhân phải tiêm lại từ đầu theo phác đồ 5 mũi.

Tương tự, chị Th. (30 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, TPHCM) phải tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại. Chị bị chó cưng đã nuôi 8 năm cắn vào vị trí nguy hiểm khi đang bế chó.

Không chủ quan chờ đợi khi bị chó, mèo cắn

Bác sĩ Võ Xuân Huy cho biết, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 200-300 lượt người đến tiêm phòng dại, riêng mùa cao điểm nắng nóng sẽ tăng lên 400-500 trường hợp/ngày.

Hiện nay, việc tiêm phòng dại được chia thành hai nhóm. Thứ nhất là tiêm phòng chủ động trước phơi nhiễm, áp dụng cho các đối tượng có nguy cơ cao như nhân viên thú y, phòng thí nghiệm… với phác đồ 3 mũi.

Những người này nếu không may bị phơi nhiễm sau đó sẽ giảm số mũi tiêm (theo phác đồ chung 5 mũi) và không cần dùng huyết thanh kháng dại.

Nhóm thứ hai là tiêm phòng sau khi bị chó, mèo cắn bất ngờ hoặc nghi ngờ tiếp xúc nguồn lây. Trường hợp này cần tiêm đủ phác đồ vaccine, đồng thời sử dụng huyết thanh kháng dại nếu vết thương nặng, xuyên thủng da, chảy máu.

Cô gái tiêm vaccine ngừa dại tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới sau khi ôm chó và bị cắn (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo bác sĩ Huy, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, có những trường hợp nhập viện với triệu chứng điển hình như sợ nước, sợ gió, kích thích, hoảng loạn. Khi đã lên cơn dại, bệnh nhân có tỷ lệ tử vong gần như 100%.

Ngoài ra, vì chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên khi tiếp nhận, các bác sĩ sẽ chủ yếu điều trị triệu chứng, chăm sóc giảm nhẹ bệnh nhân và tư vấn cho gia đình. Phần lớn trường hợp sẽ xin về và tử vong trong thời gian ngắn.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân phải tiêm phòng ngay sau khi bị chó, mèo, thú cưng cắn hoặc nghi ngờ phơi nhiễm, không nên chủ quan chờ đợi. Ngoài ra, việc quản lý vật nuôi cũng rất quan trọng. Chó, mèo cần được tiêm phòng định kỳ, không thả rông và phải rọ mõm ở nơi công cộng để hạn chế nguy cơ lây bệnh.

Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, nguy cơ các bệnh truyền nhiễm - trong đó có bệnh dại - gia tăng, người dân cần chủ động giữ vệ sinh cá nhân, môi trường sống và nâng cao sức đề kháng để bảo vệ sức khỏe.