Nga vừa tạo thứ “không tồn tại trong tự nhiên” có thể diệt tế bào ung thư

Các nhà khoa học tại Đại học Quốc gia Novosibirsk (NSU, Nga) cho biết đã phát triển thành công một loại virus tiêu diệt ung thư thế hệ mới. Đây là virus được biến đổi gen, tích hợp thêm yếu tố kích thích miễn dịch và một đột biến giúp nhận diện chính xác tế bào ung thư.

Theo hãng thông tấn TASS, điểm khác biệt của loại virus này nằm ở khả năng chọn lọc mục tiêu. Nó chỉ xâm nhập vào tế bào khối u, trong khi gần như “bỏ qua” tế bào khỏe mạnh.

“Trong tự nhiên không tồn tại loại virus như vậy. Nó chỉ có thể được tạo ra trong điều kiện phòng thí nghiệm”, Anastasia Pak, nghiên cứu sinh tại NSU và là một trong các tác giả, cho biết.

Cơ chế tiêu diệt tế bào ung thư

Virus tiêu ung thư hoạt động theo nguyên lý khá đặc biệt. Nó nhận diện tế bào ung thư dựa trên những đặc điểm bề mặt riêng biệt mà tế bào lành không có có rất ít.

Sau khi xâm nhập, virus sử dụng chính bộ máy của tế bào ung thư để nhân lên. Quá trình này diễn ra liên tục cho đến khi tế bào bị phá vỡ và chết đi.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành so sánh giữa adenovirus thông thường và phiên bản đã biến đổi gen trên cả tế bào lành và tế bào ung thư.

Kết quả cho thấy, phiên bản biến đổi gen gần như không gây tổn thương tế bào khỏe mạnh. Trong khi đó, hiệu quả tiêu diệt tế bào ung thư vẫn được giữ nguyên.

Các thử nghiệm được thực hiện trên nguyên bào sợi (fibroblast), tế bào sừng (keratinocyte) của người và dòng tế bào ung thư biểu mô tuyến phổi, một trong những loại ung thư phổ biến và khó điều trị.

Không chỉ phá hủy khối u, còn kích hoạt miễn dịch

Một phát hiện đáng chú ý là virus không chỉ tiêu diệt trực tiếp khối u.

Khi tế bào ung thư bị phá hủy, các kháng nguyên khối u được giải phóng. Điều này kích hoạt hệ miễn dịch nhận diện và tấn công các tế bào ác tính còn sót lại.

Theo nhóm nghiên cứu, virus còn thúc đẩy sản sinh các phân tử như cytokine kích hoạt miễn dịch, tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn. Nhờ đó, không chỉ khối u ban đầu bị tiêu diệt mà cả các ổ di căn ở vị trí khác cũng có thể bị ảnh hưởng.

Đây được xem là hướng tiếp cận tiềm năng trong điều trị ung thư, đặc biệt với các trường hợp đã di căn.

Dù kết quả ban đầu được đánh giá tích cực, nghiên cứu hiện mới dừng ở mức in vitro, tức là trên tế bào trong phòng thí nghiệm.

Virus chưa được thử nghiệm trên động vật hay con người, do đó chưa thể khẳng định hiệu quả và độ an toàn trong thực tế điều trị.

Bước tiếp theo, nhóm nghiên cứu dự kiến kết hợp virus tiêu ung thư với hóa trị để đánh giá khả năng hiệp đồng giữa hai phương pháp.

Giới khoa học nhận định, liệu pháp virus tiêu ung thư có thể giúp giảm tác dụng phụ so với hóa trị truyền thống. Tuy nhiên, để trở thành phương pháp điều trị phổ biến, công nghệ này vẫn cần thêm nhiều năm thử nghiệm và kiểm chứng.

Ung thư hiện là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, với hàng chục triệu ca mắc mới mỗi năm. Bệnh hình thành khi các tế bào trong cơ thể phát triển mất kiểm soát, không tuân theo cơ chế tự chết tự nhiên, từ đó tạo thành khối u và có thể lan rộng sang các cơ quan khác, gọi là di căn.

Các yếu tố nguy cơ gây ung thư rất đa dạng, bao gồm hút thuốc lá, rượu bia, chế độ ăn uống không lành mạnh, ô nhiễm môi trường, nhiễm virus như HPV hay viêm gan B, cùng yếu tố di truyền. Đáng chú ý, nhiều loại ung thư diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, khiến việc phát hiện sớm gặp khó khăn.

Hiện nay, các phương pháp điều trị chính gồm phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và liệu pháp miễn dịch. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có hạn chế, đặc biệt là tác dụng phụ ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống của người bệnh.