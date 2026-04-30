Bị khỉ hoang tấn công, 5 du khách nhập viện

Ngày 30/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (Đắk Lắk), đơn vị đã tiếp nhận 5 trường hợp là du khách bị khỉ hoang tấn công khi di chuyển trên đường ven biển Phước Tân - Bãi Ngà (xã Hòa Xuân) để đến điểm tham quan Mũi Điện.

Trong hai ngày 28-29/4, bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân trong tình trạng bị khỉ cắn ở nhiều vị trí khác nhau. Sau khi tiếp nhận, bác sĩ đã khám, phân loại, đánh giá mức độ tổn thương, xử trí vết thương cho bệnh nhân.

Du khách cho khỉ ăn khi tham quan du lịch tại Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, có 3 trường hợp bị đa vết thương, tổn thương diện rộng ở nhiều vị trí, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng và phơi nhiễm bệnh dại. Các bệnh nhân được bác sĩ làm sạch vết thương, khâu, băng bó và tiêm huyết thanh kháng dại.

Hai trường hợp còn lại có mức độ tổn thương nhẹ hơn, không ghi nhận vết thương diện rộng. Các bệnh nhân được đánh giá nguy cơ phơi nhiễm và tiêm huyết thanh kháng dại.

Bác sĩ đã hướng dẫn tất cả các bệnh nhân theo dõi, tiêm phòng đầy đủ và đến cơ sở y tế ngay khi có biểu hiện bất thường. Đến nay, bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên chưa ghi nhận trường hợp nào diễn biến nặng hoặc tử vong liên quan đến các ca bị khỉ cắn nói trên.

Chính quyền xã Hòa Xuân đã cử lực lượng kiểm tra, cắm biển cảnh báo du khách không tiếp xúc gần hoặc cho khỉ hoang ăn để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.