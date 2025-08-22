Căn bệnh dễ chẩn đoán nhầm khiến bé 7 tháng tuổi nôn ra dịch đen

Ngày 22/8, BSCKII Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho hay, đơn vị này mới tiếp nhận một trẻ nhũ nhi mới 7 tháng tuổi (ngụ Tây Ninh), nhập viện trong tình trạng lừ đừ, quấy khóc, chân tay lạnh, huyết áp tụt, xuất huyết tay chân.

Trẻ được điều trị tích cực sau khi nhập viện (Ảnh: BV).

Khai thác bệnh sử, trẻ bị sốt cao liên tục 2 ngày, ho sổ mũi ít, tiêu lỏng 2 lần, khám bệnh viện tư được chẩn đoán viêm hô hấp trên, rối loạn tiêu hóa.

Đến ngày thứ 3, trẻ bớt sốt, nhưng bỏ bú, mệt mỏi, tay chân lạnh, chân nổi bông nên được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, kết quả xét nghiệm cho thấy dung tích hồng cầu tăng cao, tiểu cầu hạ thấp, men gan tăng. Trẻ được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng và điều trị chống sốc tích cực theo phác đồ.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi li bì, ói ra dịch nâu đen, bầm vết chích nhiều nơi. Bé tiếp tục được hỗ trợ chống sốc, hỗ trợ gan, hỗ trợ hô hấp, thở oxy, CPAP, thở máy không xâm nhập, đặt nội khí quản. Mặc dù vậy, tình trạng suy hô hấp tiếp tục diễn tiến nặng, các bác sĩ phải chọc dò ổ bụng để dẫn lưu dịch.

Sau gần 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng huyết động, hô hấp, tổn thương gan trẻ cải thiện, không thấy xuất huyết thêm. Bệnh nhi được cai máy thở, tỉnh táo.

Từ trường hợp này, bác sĩ Tiến cảnh báo, sốt xuất huyết có thể tấn công trẻ nhũ nhi gây ra những biểu hiện không điển hình như sốt kèm ho, sổ mũi, hắt hơi, tiêu chảy, nôn ói…

Các triệu chứng dễ lầm tưởng với các bệnh lý hô hấp, tiêu hóa hay nhiễm trùng hoặc tay chân miệng… Do đó, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Nhi để thăm khám xét nghiệm, xác định bệnh chính xác và có phương án điều trị thích hợp cho trẻ.

Bổ sung thêm, bác sĩ Tiến cũng nhấn mạnh, mùa mưa, muỗi vằn sinh sôi nảy nở, sốt xuất huyết có thể tấn công trẻ em cũng như người lớn. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh như diệt muỗi, lăng quăng, ngủ mùng, dọn dẹp vật chứa…

Trẻ cần được đưa vào bệnh viện gấp nếu sốt cao trên 1-2 ngày kèm theo các dấu hiệu như bứt rứt, lăn lộn hoặc li bì, lơ mơ, nói sảng; chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen; đau bụng, ói; tay chân lạnh; lừ đừ, bỏ bú, bỏ ăn.

Ngoài ra, gia đình cũng có thể tiêm thêm vaccine ngừa sốt xuất huyết đối với trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn.