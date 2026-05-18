Người đàn ông 32 tuổi nhiễm trùng phổi vì sử dụng điều hòa bỏ không 6 tháng

Tại Vũ Hán, Trung Quốc, một nam bệnh nhân 32 tuổi đã phải nhập viện sau 3 ngày sử dụng điều hòa không được vệ sinh trong 6 tháng.

Người này ban đầu xuất hiện sốt cao, đau nhức cơ, ho khan và tự cho rằng mình bị cảm lạnh thông thường. Sau khi tự dùng thuốc nhưng không cải thiện, bệnh nhân tiếp tục bị tức ngực, khó thở và phải đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả chụp CT cho thấy phổi trái của bệnh nhân có vùng nhiễm trùng lan rộng. Các bác sĩ chẩn đoán người này mắc viêm phổi do vi khuẩn Legionella, còn gọi là bệnh Legionnaires. Đây là dạng nhiễm khuẩn nguy hiểm, có thể diễn tiến nhanh và gây suy hô hấp nếu không được điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ Bao Min, Phó giám đốc Khoa Hô hấp và Chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Vũ Hán số 3, nhiều người thường chủ quan khi cho rằng điều hòa chỉ cần bật lại sau thời gian dài không dùng.

Trên thực tế, bụi, tế bào da, hơi ẩm và cặn bẩn có thể tích tụ trong bộ lọc, dàn bay hơi, cánh quạt và khay hứng nước. Đây là môi trường thuận lợi để vi khuẩn Legionella, nấm mốc và tụ cầu vàng phát triển.

Khi điều hòa hoạt động, luồng khí lạnh có thể cuốn theo các tác nhân gây bệnh vào phòng. Trong không gian đóng kín, người sử dụng dễ hít phải các hạt bụi và giọt nước li ti chứa vi khuẩn. Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch suy yếu là nhóm có nguy cơ cao hơn.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc chỉ rửa bộ lọc bụi là chưa đủ. Những bộ phận nằm sâu bên trong điều hòa mới là nơi vi khuẩn dễ sinh sôi. Vì vậy, trước khi bật điều hòa lần đầu vào mùa nóng, người dân cần vệ sinh toàn diện thiết bị.

Trong quá trình dùng điều hòa lâu dài, người dân nên mở cửa sổ thông gió khoảng 15 phút sau mỗi 2-3 giờ. Nhiệt độ nên duy trì quanh mức 26 độ C, tránh để luồng khí lạnh thổi trực tiếp vào cơ thể.

Thói quen vệ sinh định kỳ không chỉ giúp thiết bị hoạt động hiệu quả hơn mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe đường hô hấp cho cả gia đình.