Loài hoa vị đắng từng bị bỏ đi nay thành đặc sản tốt cho sức khỏe

Hoa đu đủ đực từng bị xem là phần ít giá trị của cây đu đủ. Những năm gần đây, loại hoa có vị đắng nhẹ này được nhiều người tìm mua để chế biến món ăn và dùng hỗ trợ sức khỏe.

Từ chỗ bị xem là cây “không cho quả”, đu đủ đực từng bị nhiều người chặt bỏ để nhường đất cho cây trồng khác. Thế nhưng vài năm gần đây, phần hoa của loài cây này lại được chú ý, trở thành nguyên liệu trong nhiều món ăn dân dã.

Hoa đu đủ đực thường mọc thành chùm, màu trắng ngà hoặc xanh pha vàng, cánh nhỏ, cuống dài. Loại hoa này thường được thu hoạch rộ từ khoảng tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Khi chế biến, hoa có vị bùi, hơi đắng, hậu vị ngọt nhẹ.

Hoa đu đủ đực có nhiều giá trị sức khỏe (Ảnh: Tú Anh).

Hoa đu đủ đực có thể xào tỏi, xào thịt bò, thịt lợn, luộc chấm tương, nấu canh hoặc làm nộm cùng cà rừng, ớt và các loại gia vị. Một số nơi còn xào hoa với trứng để giảm vị đắng. Hoa tươi sau khi thu hái cũng có thể phơi hoặc sấy khô để hãm nước uống.

Theo bác sĩ Đông y Trương Văn Quân, hoa đu đủ đực được dùng trong dân gian khá lâu, đặc biệt trong các bài thuốc hỗ trợ giảm ho, làm dịu cổ họng. Loại hoa này thường được chưng với mật ong hoặc hấp đường phèn để lấy nước uống.

“Trong Đông y, vị đắng của hoa đu đủ đực được xem là yếu tố giúp thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu đờm, làm dịu cảm giác rát họng. Tuy nhiên, cần hiểu đây là thực phẩm, dược liệu hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị”, BS Quân cho biết.

Ngoài tác dụng với đường hô hấp, hoa đu đủ đực còn được quan tâm nhờ chứa một số vitamin, chất chống oxy hóa và enzyme papain. Những thành phần này có thể hỗ trợ tiêu hóa, giúp phân giải protein, giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu sau bữa ăn.

Theo BS Quân, với người ăn uống khó tiêu, hay đầy hơi, việc dùng một lượng vừa phải hoa đu đủ đực trong bữa ăn có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, người có bệnh lý dạ dày, đang đau bụng, tiêu chảy hoặc cơ địa nhạy cảm nên thận trọng.

Loại hoa này cũng được nhắc đến với tác dụng hỗ trợ sức đề kháng nhờ chứa vitamin và khoáng chất. Các chất chống oxy hóa như beta-carotene, phenol, lycopene, axit gallic có thể góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do.

Một số người còn dùng hoa đu đủ đực với kỳ vọng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, mỡ máu, cân nặng hoặc chức năng thận.

Tuy nhiên, BS Quân lưu ý các tác dụng này chưa nên được xem như phương pháp điều trị. Người mắc tiểu đường, bệnh thận, tim mạch hoặc đang dùng thuốc cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Hiện nay, hoa đu đủ đực tươi được bán với giá khoảng 50.000-70.000 đồng/kg, loại phơi khô có thể lên tới 300.000 đồng/kg. Từ nguyên liệu từng rụng đầy vườn, loại hoa vị đắng này đang trở thành đặc sản được nhiều người tìm mua.

Dù vậy, bác sĩ khuyến cáo không nên lạm dụng. Người dùng nên chọn hoa sạch, rõ nguồn gốc, rửa kỹ, nấu chín hoặc chế biến đúng cách. Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người đang điều trị bệnh nền không nên tự ý dùng hoa đu đủ đực như bài thuốc tại nhà.