Mưa bão liên tục, người dân cần cảnh giác những hiểm họa nào?

Mùa hè là thời điểm mọi người tận hưởng những chuyến đi chơi, nhưng cũng tiềm ẩn các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nguyên nhân do thời tiết nóng ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi trùng gây bệnh xâm nhập vào cơ thể, hay các tai nạn nguy hiểm xảy ra trong quá trình hoạt động, sinh hoạt…

Bên cạnh nắng nóng, mùa hè còn là thời điểm xuất hiện của những cơn bão. Vào tháng 7, bão Wipha đổ bộ vào khu vực Nam Hải Phòng - Bắc Thanh Hóa. Sau cơn bão, hàng loạt tỉnh thành chịu ảnh hưởng, với những trận mưa lớn và lũ quét.

Mới nhất, cơn bão số 5 (bão Kajiki) mạnh cấp 12-13 khiến nhiều địa phương bị ảnh hưởng phải sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Bão đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh (Ảnh: Nguyễn Dương).

Không chỉ gây thiệt hại về tài sản và nhân mạng, bão còn để lại hậu quả về sức khỏe, khi các bệnh da liễu, thương hàn, hô hấp… có cơ hội bùng phát.

Trước tình trạng nhiều bệnh có thể gia tăng mạnh, Bộ Y tế gần đây đã ra khuyến cáo phòng bệnh, bao gồm kêu gọi việc đảm bảo chăm sóc cơ thể, vệ sinh môi trường, chủ động tiêm ngừa đối với một số căn bệnh đã có vaccine, nhận biết triệu chứng bất thường để đi điều trị sớm.

Gần đây nhất, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống Chikungunya, một căn bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể lây truyền qua vết đốt của muỗi vằn như sốt xuất huyết.

Vậy hiện nay, những dịch bệnh nào đang hoành hành? Phòng bệnh như thế nào, làm sao để phát hiện sớm các dấu hiệu để điều trị kịp thời khi đã mắc bệnh?

Những nội dung này sẽ được giải đáp trong số thứ 3 của chuỗi tọa đàm mùa hè, với chủ đề “Phòng chống sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm”, do báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn thực hiện.

Chương trình được phát sóng trực tiếp lúc 20h ngày 28/8 trên báo Dân trí, Fanpage Dân trí, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cùng các nền tảng số như YouTube và TikTok báo Dân trí.

Tọa đàm “Phòng chống sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm” sẽ diễn ra ngày 28/8.

Tọa đàm “Phòng chống sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm” có sự tham gia của BS.CKI Hồ Thanh Lịch, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Bác sĩ Hồ Thanh Lịch có hơn 16 năm làm việc trong lĩnh vực Hồi sức tích cực - Đột quỵ, nhiều kinh nghiệm trong điều trị các ca bệnh nặng, hồi sức sau phẫu thuật. Ông cũng là một chuyên gia xử lý cấp cứu các tình huống phức tạp.

Chương trình không chỉ mang đến những thông tin hữu ích về vấn đề phòng chống bệnh truyền nhiễm, cách chăm sóc sức khỏe trong thời tiết mưa bão, mà còn là dịp để người dân được giải đáp những thắc mắc thực tế mà bản thân gặp phải.

