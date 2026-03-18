TPHCM: Liên tiếp ghi nhận ca chấn thương vùng đầu gây nứt sọ, biến dạng mặt

Ngày 18/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) cho biết, chỉ trong 3 ngày gần đây, các bác sĩ đã liên tiếp phẫu thuật cấp cứu nhiều trường hợp bệnh nhân bị chấn thương phức tạp ở vùng đầu.

Cụ thể, ngày 12/3, một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tổn thương cấu trúc xương vùng hàm mặt nặng nề. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể dẫn đến biến dạng khuôn mặt, rối loạn khớp cắn và suy giảm chức năng ăn nhai.

Trước tình huống này, ê-kíp đã nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa, xây dựng phương án phẫu thuật tối ưu, đảm bảo xử lý triệt để tổn thương.

Ca phẫu thuật do TS.BS Phạm Nguyễn Gia Lộc, khoa Phẫu thuật Hàm Mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM phối hợp chặt chẽ với ê-kíp khoa Liên chuyên khoa và khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thực hiện.

Các bác sĩ phẫu thuật nắn chỉnh những mảnh xương hàm mặt vỡ cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

TS.BS Phạm Nguyễn Gia Lộc chia sẻ, trong trường hợp này, các mảnh xương bị vỡ cần được nắn chỉnh chính xác và cố định vững chắc. Mục tiêu điều trị không chỉ là phục hồi chức năng ăn nhai mà còn phải tái lập tối đa hình thể khuôn mặt cho bệnh nhân.

Quá trình mổ, các mảnh xương vỡ đã được bác sĩ nắn chỉnh và cố định chính xác bằng kỹ thuật cao. Hậu phẫu, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, bảo tồn được diện mạo và đã được xuất viện.

Đến đêm 14/3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận bệnh nhân V.Q.C. (30 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu) trong tình trạng hôn mê sâu sau tai nạn giao thông.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận Glasgow (thang đo hôn mê) của bệnh nhân chỉ còn 5 điểm. Kết quả chụp CT sọ não ghi nhận khối máu tụ ngoài màng cứng vùng trán, kèm nứt sọ trán - đỉnh - thái dương trái và sưng nề mô mềm vùng trán.

Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương sọ não rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời. Trước tình trạng nguy kịch nêu trên, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn với phía Bệnh viện Nhân dân Gia Định để quyết định phẫu thuật cấp cứu giải phóng khối máu tụ, giảm áp lực nội sọ, bảo vệ tính mạng người bệnh.

0h15 ngày 15/3, ca phẫu thuật được tiến hành. Nhờ sự phối hợp khẩn trương và nhịp nhàng giữa các bác sĩ nhiều chuyên khoa tại 2 bệnh viện, ca phẫu thuật xuyên đêm đã được thực hiện an toàn, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Ê-kip bác sĩ hai bệnh viện phẫu thuật cho trường hợp nứt sọ sau tai nạn giao thông (Ảnh: BV).

Theo Sở Y tế TPHCM, việc các bệnh viện đầu ngành như Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Răng Hàm Mặt chủ động đưa các chuyên gia về cơ sở để xử lý trực tiếp các ca bệnh nặng, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã khẳng định 3 giá trị cốt lõi.

Thứ nhất là hiệu quả thực tế. Người bệnh được tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương, loại bỏ rủi ro khi vận chuyển bệnh cấp cứu đường dài.

Thứ hai, chuyển giao thực chất. Thông qua các ca mổ thực tế, năng lực xử trí tại chỗ của các bác sĩ tại cơ sở sẽ được nâng lên rõ rệt.

Thứ ba là việc kết nối linh hoạt. Mô hình các cực chuyên khoa sâu tạo ra mạng lưới hỗ trợ không khoảng cách, giúp y tế tuyến dưới tự tin tiếp nhận và điều trị các ca bệnh khó.

"Chiến lược phát triển chuyên khoa theo hướng đa cực sẽ tiếp tục được các bệnh viện đầu ngành của thành phố đẩy mạnh triển khai, không chỉ nhằm giảm tải cho khu vực trung tâm mà còn tạo ra những trạm vệ tinh chuyên sâu, có khả năng ứng cứu kịp thời cho các khu vực lân cận", Sở Y tế TPHCM nhận định.