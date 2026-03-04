Sở Y tế TPHCM nêu lý do tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động nha khoa

Chiều 4/3, Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng chuyên môn, đồng thời rà soát, điều chỉnh một số quy định liên quan đến thẩm định danh mục kỹ thuật trong lĩnh vực nha khoa. Hành động này nhằm bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và bảo vệ an toàn cho người bệnh.

Theo Sở Y tế, những năm gần đây, dịch vụ nha khoa tại TPHCM phát triển mạnh mẽ. Hàng nghìn phòng khám răng hàm mặt đang hoạt động trên địa bàn thành phố, nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai rộng rãi như cấy ghép implant, ghép xương, nâng xoang, phục hình răng hiện đại…

Sự phát triển này góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị tiên tiến ngay tại địa phương.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kỹ thuật y khoa là yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an toàn cho người bệnh. Nhiều kỹ thuật nha khoa hiện nay là các kỹ thuật can thiệp sâu, có thể tiềm ẩn rủi ro nếu cơ sở thực hiện không đáp ứng đầy đủ điều kiện về nhân lực chuyên môn, trang thiết bị và quy trình chuyên môn theo quy định.

Trước đây, theo quy định tại Thông tư 07/2015/TT-BYT của Bộ Y tế, các kỹ thuật thuộc nhóm phẫu thuật, thủ thuật loại đặc biệt hoặc loại I khi lần đầu tiên triển khai tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được xem là "kỹ thuật mới, phương pháp mới", phải triển khai thí điểm trước khi được phép triển khai chính thức.

Quy định này nhằm bảo đảm việc áp dụng kỹ thuật mới được thực hiện một cách thận trọng, khoa học trước khi triển khai rộng rãi. Việc theo dõi kết quả trong giai đoạn đầu giúp cơ quan quản lý đánh giá hiệu quả, mức độ an toàn của kỹ thuật, đồng thời kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các nguy cơ ảnh hưởng đến người bệnh.

Người dân thực hiện thủ thuật nha khoa tại TPHCM (Ảnh: BV).

Từ khi Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 có hiệu lực, khái niệm "kỹ thuật mới, phương pháp mới" được quy định lại là các kỹ thuật, phương pháp lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Các kỹ thuật loại đặc biệt hoặc loại I khi triển khai lần đầu tại một cơ sở khám chữa bệnh không còn thuộc phạm vi bắt buộc phải thí điểm.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, các cơ sở đã áp dụng thí điểm theo quy định trước đây vẫn tiếp tục thực hiện, cho đến khi hoàn thành đủ số ca thí điểm theo quyết định đã ban hành. Sau đó, các cơ sở phải báo cáo kết quả về Sở Y tế để xem xét cho phép triển khai chính thức theo đúng quy định.

Song song đó, Sở Y tế đã ban hành các văn bản hướng dẫn việc tuân thủ các quy định trong triển khai kỹ thuật chuyên môn; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cho các cơ sở về quy định chuyên môn, thẩm định danh mục kỹ thuật cũng như các yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình hành nghề.

Trong bối cảnh lĩnh vực nha khoa phát triển nhanh và nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng của người dân ngày càng tăng, việc quản lý chặt chẽ chất lượng kỹ thuật chuyên môn là yếu tố then chốt nhằm bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của người bệnh.

Sở Y tế TPHCM khuyến khích các cơ sở y tế không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, chủ động cập nhật và triển khai các kỹ thuật mới, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.