Nghiên cứu chỉ ra cách uống cà phê giúp kéo dài tuổi thọ

Uống cà phê giúp tăng tuổi thọ

Theo Prevention, cà phê là thức uống được tiêu thụ nhiều nhất ở Hoa Kỳ, chỉ sau nước. Mặc dù lợi ích sức khỏe tiềm năng của cà phê từng bị đặt câu hỏi, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy nó có thể tăng cường sức khỏe tim mạch và cải thiện khối lượng cơ bắp. Một nghiên cứu toàn cầu quy mô lớn cho thấy uống cà phê hàng ngày thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ thêm vài năm.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Ageing Research Reviews đã xem xét 85 nghiên cứu trước đó với hàng trăm nghìn người tham gia trên khắp châu Âu, châu Mỹ, Úc và châu Á.

Các nhà khoa học phân tích mối quan hệ giữa cà phê và tỷ lệ tử vong cũng như các chỉ số sức khỏe, như viêm nhiễm và trao đổi chất. Nghiên cứu cũng xem xét các yếu tố như hút thuốc và uống rượu để phân lập tốt hơn tác động của việc uống cà phê.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng uống khoảng ba tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến việc tăng thêm 1,8 năm tuổi thọ. Ngoài ra, uống thường xuyên cũng giúp tăng tuổi thọ khỏe mạnh (thời gian sống không mắc các bệnh nghiêm trọng).

Các tác giả của nghiên cứu lưu ý rằng việc uống cà phê thường xuyên dường như hỗ trợ chức năng cơ bắp, tim mạch, tinh thần và hệ miễn dịch. Hơn nữa, nó có thể liên quan đến nguy cơ mắc một số bệnh thường gặp nhất ở người lớn tuổi thấp hơn, như bệnh tim mạch và hô hấp, đột quỵ, một số loại ung thư, tiểu đường, chứng mất trí nhớ…

Cà phê có gì đặc biệt?

Theo Tiến sĩ Melissa Mroz-Planells, Học viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn kiêng (Mỹ), cà phê chứa các chất dinh dưỡng thực vật và chất chống oxy hóa giúp giảm viêm mãn tính. Điều này rất quan trọng đối với tuổi thọ. Các nhà nghiên cứu cũng đang khám phá vai trò của caffeine và cách nó có thể có lợi trong các tình trạng sức khỏe khác nhau.

Bác sĩ Adedapo Iluyomade, Viện Tim mạch & Mạch máu Baptist Health Miami, cho biết thêm, việc tiêu thụ cà phê thường xuyên có liên quan đến việc giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân nhờ tác dụng bảo vệ chống lại một số nguyên nhân gây tử vong chính, bao gồm bệnh tim mạch, đột quỵ, ung thư và các bệnh về hô hấp.

“Cà phê chứa các hợp chất hoạt tính sinh học như caffeine và axit chlorogenic (polyphenol), giúp giảm viêm, stress oxy hóa và rối loạn chức năng chuyển hóa, thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh và tuổi thọ cao hơn”, ông nói thêm.

TS Iluyomade phân tích, những lợi ích của cà phê được thấy trong nghiên cứu này có thể là do sự kết hợp của caffeine và các hợp chất khác như axit chlorogenic. Những phát hiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc uống cà phê mà không thêm quá nhiều chất phụ gia như đường hoặc kem, vì chúng có thể làm giảm bớt lợi ích sức khỏe của cà phê.

Ông chỉ ra rằng nghiên cứu trong tương lai có thể làm rõ hơn các khuyến nghị cá nhân hóa dựa trên sự khác biệt về gen và chuyển hóa.

Tóm lại, theo TS Iluyomade, việc uống cà phê điều độ không chỉ an toàn mà còn có thể là một phần của lối sống lành mạnh giúp kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

“Những phát hiện này rất quan trọng vì chúng thách thức những quan niệm sai lầm cũ về tác hại của cà phê và thay vào đó định vị nó như một loại đồ uống có nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể”, ông nói thêm.

Uống cà phê bao nhiêu là tốt nhất?

Ngoài ra, các nghiên cứu chỉ ra rằng lượng tiêu thụ tối ưu để có lợi cho tuổi thọ nằm ở khoảng 2 đến 3 tách mỗi ngày. Mức này tối đa hóa lợi ích sức khỏe đồng thời giảm thiểu các tác dụng phụ tiềm ẩn.

Theo các chuyên gia, việc tiêu thụ quá nhiều cà phê, thường là trên 4 tách mỗi ngày, có thể làm tăng nguy cơ tác dụng phụ như lo lắng, bồn chồn, mất ngủ và khó chịu đường tiêu hóa.

Dữ liệu thu thập được trong nghiên cứu trên ủng hộ điều này. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng lợi ích sức khỏe đạt đỉnh điểm ở mức 3 tách cà phê mỗi ngày và giảm dần khi lượng tiêu thụ cà phê tăng lên vượt quá mức đó.

Hơn nữa, nếu bạn bị huyết áp cao nghiêm trọng, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống hai tách cà phê trở lên mỗi ngày có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Vì vậy, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi tăng lượng caffeine tiêu thụ một cách đột ngột.

Bà Mroz-Planells khuyên khi thưởng thức cà phê, hãy nhớ chú ý đến những gì bạn thêm vào đó. Để tối đa hóa lợi ích sức khỏe của thức uống yêu thích của bạn, hãy chọn sữa ít béo hoặc các loại sữa thực vật và chất tạo ngọt ít đường. Hoặc tốt hơn hết, hãy uống cà phê đen, bạn sẽ nhận được tất cả lợi ích mà hầu như không có tác hại nào.

Và hãy cân nhắc thay thế cà phê bằng một loại đồ uống khác vào buổi chiều. Nghiên cứu cho thấy uống cà phê vào buổi sáng là cách tốt nhất để tối ưu những lợi ích sức khỏe và tuổi thọ mà cà phê mang lại.