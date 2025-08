Nhiều người nổi tiếng bị đột quỵ, đột tử: Những điều "báo động"

Chiều 31/7, ông Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, đã qua đời sau cơn ngừng tim ngoại viện đột ngột, khi mới 56 tuổi. Sự ra đi của nhân vật được biết đến là người truyền cảm hứng về đổi mới, tư duy sáng tạo và năng lượng tích cực khiến cộng đồng bàng hoàng, tiếc thương.

Theo các bác sĩ điều trị, thời điểm vào viện, ông Hoàng Nam Tiến đã có triệu chứng đột quỵ rất nặng và không thể cứu chữa, dù có sự hội chẩn của nhiều chuyên gia tim mạch đầu ngành.

Người trẻ phải đối mặt với các yếu tố đột quỵ sớm

Trước đó không lâu, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn cũng bất ngờ bị đột quỵ ở tuổi 57, trong bối cảnh anh thường xuyên hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội và vẫn xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, lịch lãm.

Nhờ được đưa đến bệnh viện và điều trị kịp thời, nam tài tử đã qua cơn nguy kịch. Nhưng sau biến cố này, anh tạm ngưng xuất hiện trên mạng xã hội để tập trung hồi phục sức khỏe.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn thường chia sẻ hình ảnh trẻ trung, khỏe mạnh trước khi bị đột quỵ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Phó Giáo sư Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM cho biết, chuyện người bình thường hay người nổi tiếng bị đột tử, đột quỵ hiện nay không còn hiếm gặp.

Theo thống kê của của Hội Đột quỵ Thế giới, nguy cơ mắc phải đột quỵ trong suốt cuộc đời (lifetime risk) là 1/4, tức cứ 4 người sẽ có 1 người bị đột quỵ trong quá trình sống.

Tại Việt Nam, tỷ lệ đột tử ở người trẻ - dù không có số liệu chính thức - đang gia tăng, đặc biệt liên quan đến các bệnh lý tim mạch như rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ não.

Việc thay đổi chế độ sống đã làm cho người trẻ phải đối mặt với các yếu tố nguy cơ tim mạch hay đột quỵ sớm hơn rất nhiều, bao gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, lạm dụng chất kích thích (cần sa, cocaine).

Sau đại dịch Covid19, tỷ lệ đột tử do tim mạch ở người trẻ (25-44 tuổi) cũng tăng đáng kể, với hơn 90.000 ca tử vong liên quan tại Hoa Kỳ trong 2 năm đầu đại dịch. Điều này được chuyên gia nhận định, phần nào do viêm cơ tim hoặc tăng nguy cơ tạo huyết khối sau nhiễm bệnh.

Phó Giáo sư Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM (Ảnh: TP).

Phó giáo sư Thắng phân tích, đột tử do não thường liên quan đến xuất huyết não, một dạng đột quỵ nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao. Nguyên nhân chính là do tăng huyết áp nhưng không được kiểm soát.

"Khá nhiều người trẻ rất chủ quan về tình trạng sức khoẻ, dù huyết áp lúc nào cũng luôn ở mức cao. Họ không hiểu rằng, tăng huyết áp thường không có triệu chứng, cho dù mức huyết áp trên 200 mmHg. Khi xảy ra biến cố, thì rất khó để có thể làm gì thêm", chuyên gia cảnh báo.

Cần làm gì để giảm nguy cơ đột quỵ?

Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM khẳng định, rất hiếm khi đột quỵ hay đột tử xảy ra trên một người hoàn toàn bình thường (không có bất kỳ bệnh nền hoặc yếu tố nguy cơ gì trước đó).

Thay vào đó, người dân thường mất cảnh giác với sức khoẻ, đặc biệt khi không cảm nhận được sự bất thường, vì vốn dĩ các yếu tố nguy cơ có thể không gây ra những khó chịu gì trước đó.

Chuyên gia cũng đặt câu hỏi về việc từng người dân đã quan tâm đúng mức đến cơ thể của mình bằng việc đi khám bệnh định kỳ chưa, lần cuối cùng gặp bác sĩ là khi nào, hay có chấp nhận chi tiền cho việc khám, tầm soát các yếu tố nguy cơ hàng năm hay không.

"Hãy mua một máy đo huyết áp để theo dõi tại nhà, làm các xét nghiệm cơ bản và dành ít phút cho bác sĩ tim mạch hay đột quỵ hàng năm", chuyên gia phân tích.

Một bệnh nhân điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Nhân dân 115 (Ảnh: BS).

Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh TPHCM, thành viên Hội Can thiệp Thần kinh Thế giới, cho rằng thực tế việc can thiệp các bệnh nhân đột quỵ trong giờ vàng vẫn là bài toán nan giải.

Trong đó, kiến thức cộng đồng là vấn đề lớn nhất, tiếp đến là khoảng cách từ nhà bệnh nhân đến trung tâm đột quỵ, khả năng chuyên môn của bệnh viện, trang thiết bị điều trị… Chi phí điều trị đột quỵ cao cũng gây khó khăn cho những bệnh nhân nghèo.

Bác sĩ Cường khẳng định, Việt Nam đủ khả năng điều trị đột quỵ theo chuẩn quốc tế. Vấn đề hiện tại không nằm ở thiếu năng lực, mà cần đồng bộ hóa hệ thống y tế, tăng cường truyền thông và thay đổi nhận thức cộng đồng.

Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh TPHCM đề xuất cần thực thi nghiêm túc các chính sách quốc gia về phòng chống tác hại thuốc lá, rượu bia và an toàn vệ sinh thực phẩm - những nguyên nhân gián tiếp làm gia tăng nguy cơ đột quỵ và nhiều bệnh không lây nhiễm khác.