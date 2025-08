TPHCM: Bác sĩ dùng "da trong miệng" để... cứu đường tiểu chàng trai 29 tuổi

Gần đây, anh N.Q.K. (29 tuổi) bị sưng đau tinh hoàn trái âm ỉ, tăng dần trong 2 tuần kèm sốt nhẹ liên tục. Chàng trai đã đi khám và điều trị ở tuyến trước nhưng chưa đỡ, nên đến khám cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (TPHCM).

Tại khoa Cấp cứu, sau khi thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tinh hoàn và mào tinh hoàn trái, nên chuyển khoa Ngoại Niệu điều trị.

Trải qua 7 ngày điều trị bằng kháng sinh truyền tĩnh mạch phối hợp kháng viêm và giảm đau mạnh, tinh hoàn trái bệnh nhân giảm sưng, hết đau, không sốt và tình trạng nhiễm trùng về giới hạn bình thường. Nhưng bệnh nhân vẫn than đi tiểu khó, tiểu phải rặn và cảm giác tiểu không hết nước tiểu.

Khai thác bệnh sử, ê-kíp điều trị ghi nhận 3 năm trước chàng trai từng bị dao đâm chấn thương ngực phải phẫu thuật, nhưng quá trình mổ không đặt được sonde niệu đạo, phải mở bàng quang ra da.

Bệnh nhân được phát hiện hẹp niệu đạo đoạn dài (Ảnh: BS).

Tiến hành soi niệu đạo và chụp bàng quang kiểm tra, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân hẹp niệu đạo dương vật, cách miệng lỗ tiểu 2cm, với đoạn hẹp dài 4-5cm. Bệnh nhân được chỉ định phương pháp phẫu thuật tạo hình niệu đạo, bằng cách ghép niêm mạc miệng (lớp da mềm ở bên trong miệng).

Theo BS.CK2 Phan Liên Khương, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, quá trình phẫu thuật ê-kíp điều trị đã rạch lấy 1 đoạn niêm mạc mỏng vùng miệng dài 1,5x6cm, xử lý và tiến hành khâu đính mảnh ghép vào phần niêm mạc của niệu đạo còn lại.

Kế đến, bệnh nhân được cầm máu, khâu khép thể xốp, da quy đầu và băng ép lại vùng được ghép. Hậu phẫu, bệnh nhân được dùng kháng sinh phối hợp nhiều ngày. Ba tuần sau mổ, chàng trai được rút sonde niệu đạo. Hiện tại, bệnh nhân đã đi tiểu bình thường, cảm giác thoải mái, không nhiễm trùng,…

Thông tin với phóng viên Dân trí, ThS.BS Võ Duy Tâm, thành viên ê-kíp mổ chia sẻ, hẹp niệu đạo là một bệnh lý phức tạp. Việc lựa chọn phương án điều trị tùy thuộc nhiều vào vị trí và chiều dài đoạn hẹp.

Với các trường hợp hẹp niệu đạo dương vật đoạn dài, không thể phẫu thuật cắt nối tận – tận, phương pháp tạo hình bằng mảnh ghép tự thân có nhiều ưu thế vào lợi điểm. Trong đó, tạo hình niệu đạo bằng ghép niêm mạc miệng cho kết quả tốt, tỷ lệ thành công theo y văn cao (82-89%).

Ê-kíp điều trị lấy niêm mạc miệng để ghép vào niệu đạo cho bệnh nhân (Ảnh: BS).

Hiện nay, khoa Ngoại Tiết niệu của Bệnh viện Nguyễn Trãi đã từng bước phát triển và thực hiện được kỹ thuật trên.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, hẹp niệu đạo có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ bẩm sinh, tự miễn cho đến mắc phải (như sau chấn thương, sau viêm niệu đạo, do can thiệp y tế…) nhưng đều dẫn đến hậu quả tiểu khó và các rối loạn đi tiểu khác.

Do đó, nếu bạn cảm thấy có tình trạng bế tắc đường tiểu (gồm tiểu khó, tiểu phải rặn, tiểu lâu, tia nước tiểu yếu, nhỏ, tiểu không hết nước tiểu…) nên đi khám để được kiểm tra, tầm soát hẹp niệu đạo.

Đặc biệt với những trường hợp có các yếu tố nguy cơ như: Tiền sử viêm niệu đạo, chấn thương cơ quan sinh dục, từng can thiệp y tế (phẫu thuật nội soi đường tiết niệu, đặt sonde niệu đạo…) càng cần kiểm tra.

"Không nên chủ quan với các biểu hiện tiểu khó, vì chúng có thể dẫn đến mất hoàn toàn chức năng bàng quang cũng như ảnh hưởng đến hoạt động của đường tiết niệu, tiềm ẩn nguy cơ suy thận", bác sĩ cảnh báo.