Toàn cảnh 4 chuỗi lây nhiễm làm "nóng" tình hình dịch Covid-19 Hà Nội

Dân trí Sau một thời gian có dấu hiệu hạ nhiệt, dịch Covid-19 tại Hà Nội lại "nóng" lên với 4 ổ dịch mới, khiến số F0 cộng đồng ghi nhận những ngày qua tăng vọt.

Ổ dịch ngõ 67 Giáp Bát

Tối 22/10, CDC Hà Nội công bố 2 F0 là vợ chồng sống tại ngõ 67 Giáp Bát. Đáng chú ý, người chồng là nhân viên hành chính của Khoa Khám bệnh đa khoa (C1.1A) - một trong 3 khoa thuộc Trung tâm Khám bệnh đa khoa và điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện TWQĐ 108.

Người vợ 42 tuổi là dược sĩ bán thuốc tại hiệu thuốc số 9 ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa.

Ca bệnh đầu tiên của ổ dịch là một nhân viên công tác tại Bệnh viện TWQĐ 108 (Ảnh minh họa).

Đến nay, Bệnh viện TWQĐ 108 tiếp tục phát hiện tổng cộng 4 F0 là nhân viên bệnh viện có tiếp xúc với ca bệnh đầu tiên.

Tất cả các trường hợp trên đều đã được cách ly tại Khu cách ly tập trung của Bệnh viện từ ngày 20/10. Sau khi phát hiện các trường hợp F0, bệnh viện khẩn trương truy vết, cách ly các trường hợp F1 liên quan tới các F0 trên và tổ chức xét nghiệm PCR đều cho kết quả âm tính. Bệnh viện tổ chức phong tỏa, phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nơi làm việc và di chuyển các cá nhân đến nơi theo dõi và điều trị riêng Covid- 19; đồng thời, báo cáo các ca bệnh với Cục Quân y, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) và địa phương để phong tỏa, cách ly, truy vết tại nơi cư trú.

Bệnh viện đã phong tỏa nơi làm việc của trường hợp F0; đã lấy mẫu xét nghiệm PCR toàn bộ nhân viên, người bệnh nội trú và người nhà người bệnh, từ ngày 23/10 đến nay, bệnh viện đã lấy 5.131 mẫu xét nghiệm, kết quả tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, ngoài khu vực phong tỏa, các khu vực khác của Trung tâm Khám bệnh đa khoa và điều trị theo yêu cầu hoạt động khám chữa bệnh được triển khai bình thường, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.

Ổ dịch tại Quốc Oai: Dịch âm thầm tấn công vào các cơ quan

Chiều 23/10, một người phụ nữ 40 tuổi có địa chỉ tại xã Sài Sơn làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai đến Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai thăm khám vì có triệu chứng ho, sốt. Qua xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh, bệnh nhân có kết quả dương tính SARS-CoV-2 . Sau đó, mẫu bệnh phẩm được gửi đi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính.

Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai đã ghi nhận nhiều F0 (Ảnh minh họa: Ngô Nhung).

Đến ngày 26/10, Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, đã bước đầu xác định nguồn lây của ổ dịch tại Quốc Oai.

"Nguồn lây có thể từ người đàn ông có địa chỉ tại thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai. Bệnh nhân này cũng đã lây cho vợ, 2 con và 2 hàng xóm", ông Tuấn nhận định.

Cũng theo chuyên gia này, việc lây nhiễm xảy ra giữa các cán bộ, tiếp xúc nhiều, có nhiều F1, F2. Không chỉ ở Quốc Oai mà còn có các khu vực khác như Thanh Oai, Hà Đông.

Đến nay, chỉ sau 6 ngày được phát hiện, chùm ca bệnh liên quan đến ổ dịch tại Quốc Oai đã ghi nhận 50 ca bệnh, lan rộng 5 quận, huyện, thị xã: Quốc Oai (37), Thanh Oai (6), Hà Đông (5), Sơn Tây (một) và Ba Đình (một).

Phần lớn các bệnh nhân là người làm việc tại các cơ quan của huyện Quốc Oai, Thanh Oai. Cụ thể, Các bệnh nhân phân bố theo cơ quan làm việc và địa điểm ghi nhận như sau: Công an huyện Quốc Oai (4), Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai (7), UBND thị trấn Quốc Oai (một), Công an thị trấn Quốc Oai (một), Công an xã Liệp Tuyết (một), Chi cục Thi hành án huyện Quốc Oai (một), Tòa án huyện Thanh Oai (một) và các khu vực khác (34).

Qua điều tra, truy vết, cơ quan chức năng cũng xác định được 923 F1 (Quốc Oai: 738 ca, Thanh Oai: 126 ca, Hà Đông: 5 ca, Sơn Tây: một ca, Ba Đình: một ca, các địa điểm khác: 52 ca); 5.129 người liên quan khác của các F0 hoặc sống trong khu phong tỏa đã được ghi nhận.

Ổ dịch liên quan Salon tóc ở Trần Quang Diệu

Trưa 23/10, Hà Nội ghi nhận một ca dương tính SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây, là nhân viên làm tóc tại Salon tóc Mẹ Ớt, số 36A Trần Quang Diệu, quận Đống Đa. Trường hợp này là một nam thanh niên 29 tuổi. Ngày 19/10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đến ngày 22/10 khám tại Bệnh viện Đống Đa được làm test nhanh dương tính. Mẫu bệnh phẩm được gửi đến CDC Hà Nội cho kết quả khẳng định dương tính.

Đến nay, chùm ca bệnh liên quan đến Salon tóc này đã ghi nhận 17 F0 (Ảnh minh họa: Đỗ Linh).

Trong những ngày tiếp theo, chuỗi lây tiếp tục mở rộng. Các bệnh nhân chủ yếu được ghi nhận tại quận Đống Đa và Quận Hoàng Mai, trong đó có một số trường hợp là nhân viên của Salon tóc Mẹ Ớt.

Cơ quan chức năng phong tỏa tạm thời địa điểm này, thông báo khẩn tìm người từng đến đây từ ngày 8/10 đến 22/10.

Đến nay, chùm ca bệnh liên quan đến Salon tóc này đã ghi nhận 17 F0, trong đó có 6 ca tại Đống Đa, 10 ca tại Hoàng Mai, một ca tại Bắc Từ Liêm.

Chuỗi lây này cũng đã mở rộng thêm 2 tỉnh khác là Bắc Giang và Hải Dương.

Lực lượng chức năng đã tiếp tục phát đi thông báo khẩn tìm người đến nhiều địa điểm liên quan đến các F0 thuộc chùm ca bệnh này.

Ngày 26/10, CDC Hà Nội, thông báo khẩn tìm người đến Khu đất Đầm Liễng, cuối ngõ 885 đường Tam Trinh, tổ 9, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, từ ngày 10/10 đến 25/10.

Trong ngày, phường Lĩnh Nam cũng phát đi thông báo tìm người đã đến Kho trung chuyển nhà xe Trọng Tấn và Công ty TNHH Tuyết Nhi tại địa điểm: Trụ cầu H3, gầm cầu Thanh Trì, tổ 2, phường Lĩnh Nam, trong thời gian từ ngày 16/10 đến 25/10.

Ổ dịch liên quan đám ma tại huyện Mê Linh

Tối 27/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội công bố thông tin về 7 bệnh nhân đầu tiên thuộc chùm ca bệnh liên quan đám ma tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh.

Xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa: Đỗ Linh).

Ca bệnh chỉ điểm là bệnh nhân Đ.V.H., nam, sinh năm 1964, địa chỉ tại Tiến Thắng, Mê Linh. Bệnh nhân sống tại Hà Giang, ngày 23/10 về Hà Nội. Ngày 23-24/10 đi đám ma tại thôn Bạch Trữ. Ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Từ ca chỉ điểm, cơ quan chức năng tiến hành điều tra, truy vết, phát hiện thêm 2 người khác cùng có lịch sử tiếp xúc và 4 người cùng dự đám ma tại thôn Bạch Trữ trong 2 ngày 23 - 24/10 đều có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Đến nay, đã xác định được 16 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan chùm ca bệnh này. Các bệnh nhân đều có địa chỉ tại huyện Mê Linh: xã Tiến Thắng (15 ca), xã Văn Khê (một ca).

UBND xã Tiến Thắng đã khoanh vùng, thành lập 8 chốt kiểm soát y tế, cách ly tạm thời 1.712 hộ dân với 8.262 nhân khẩu tại thôn Bạch Trữ. CDC Hà Nội thông báo tìm người đến đám tang cụ Nguyễn Thị Si và đám cưới gia đình ông Nguyễn Thế Trị (cùng ở thôn Bạch Trữ) vào ngày 23 và 24/10.

Qua điều tra, xác định các bệnh nhân đều liên quan đến 2 đám ma tại xóm Nường, thôn Bạch Trữ.

Ngành y tế cũng đã xác định được tổng cộng 166 F1 (Mê Linh: 157 trường hợp, Sóc Sơn: 9 trường hợp). Ngoài ra, có 13.181 người là các trường hợp sống trong khu vực phong tỏa hoặc người liên quan khác.

Minh Nhật