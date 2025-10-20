Tuy nhiên, song song với lợi ích, thị trường TPCN cũng bộc lộ không ít rủi ro, từ quảng cáo sai sự thật, hàng giả tràn lan cho tới tình trạng lạm dụng, coi TPCN như thuốc điều trị.

Tuyến bài “Thực phẩm chức năng - Hiểu đúng để dùng đúng” đăng tải trên Báo Dân trí thời gian qua đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của độc giả, với hàng trăm câu hỏi gửi về tòa soạn xoay quanh cách phân biệt thuốc và TPCN, nguy cơ khi sử dụng sai cách và băn khoăn về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm trên thị trường.

Nhu cầu sử dụng thực phẩm chức năng của người dân ngày càng tăng nhưng không phải ai cũng biết cách dùng sao cho đúng (Ảnh: L.C).

Từ thực tế đó, Báo Dân trí phối hợp cùng Hệ thống Nhà thuốc Long Châu tổ chức tọa đàm trực tuyến “Thực phẩm chức năng - Hiểu đúng để dùng đúng”.

Tọa đàm nhằm mang đến những kiến thức khoa học, thiết thực và dễ hiểu giúp người tiêu dùng nhận diện đúng vai trò của TPCN trong chăm sóc sức khỏe, đồng thời biết cách lựa chọn, sử dụng an toàn và hiệu quả.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia:

- PGS.TS.DS Nguyễn Tuấn Dũng, Nguyên Trưởng Bộ môn Dược lâm sàng, Đại học Y Dược TPHCM, Cố vấn chuyên môn Hệ thống Nhà thuốc Long Châu

- BSCKII Đào Trọng Thành, Phó Trưởng khoa Khám bệnh B, Bệnh viện Hữu Nghị.

Hai chuyên gia sẽ cùng phân tích bản chất khác biệt giữa thuốc và TPCN, lý giải vì sao TPCN không thể thay thế thuốc điều trị, đồng thời chia sẻ những trường hợp thực tế khi người bệnh hiểu sai dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Bên cạnh đó, chương trình cũng đi sâu vào những “biến tướng” đáng lo ngại trên thị trường, khi không ít sản phẩm bị thổi phồng công dụng hoặc làm giả, khiến người tiêu dùng mất niềm tin và đối mặt với nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Các chuyên gia sẽ chỉ ra những dấu hiệu nhận biết sản phẩm kém chất lượng, đồng thời cung cấp thông tin giúp người dân lựa chọn TPCN có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định và cấp phép lưu hành.

Ở góc nhìn tích cực, tọa đàm còn bàn về xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động - điều đang trở thành chiến lược y tế dự phòng tại nhiều quốc gia phát triển. Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể học hỏi gì để xây dựng thói quen “hiểu đúng - dùng đúng - chọn đúng” trong cộng đồng, qua đó nâng cao chất lượng sống và giảm gánh nặng bệnh tật.

Phần hỏi đáp cuối chương trình sẽ là dịp để khán giả giao lưu trực tiếp cùng các chuyên gia, giải đáp những thắc mắc thường gặp như người khỏe mạnh có cần dùng TPCN hay không, việc sử dụng nhiều loại TPCN cùng lúc có ảnh hưởng đến gan thận, hay trẻ em và người cao tuổi nên bổ sung vitamin thế nào cho hợp lý.

Chương trình được phát trực tuyến trên Báo Dân trí và các nền tảng mạng xã hội của báo. Đây là cơ hội để độc giả tiếp cận góc nhìn khoa học, cởi mở và chính xác hơn về thực phẩm chức năng - lĩnh vực đang gắn bó ngày càng chặt chẽ với đời sống sức khỏe của mỗi người.

Ngay bây giờ quý vị và các bạn có thể tham gia đặt câu hỏi cho các khách mời.