Thực phẩm chức năng hiểu đủ để dùng đúng

Bổ sung thực phẩm chức năng cần hiểu đủ về dinh dưỡng, nhu cầu của cơ thể

TPCN không chỉ cung cấp dinh dưỡng cơ bản mà nhiều sản phẩm còn giúp tăng cường sức khỏe nhờ vào các hoạt chất chống oxy hóa (vitamin C, E, Lutein,...), chất xơ. Bên cạnh việc ăn uống hợp lý, vận động vừa sức và kết hợp bổ sung TPCN cũng giúp người dùng tăng cường thể lực, duy trì lối sống khỏe đẹp.

TPCN đóng vai trò bổ sung, hỗ trợ tăng cường sức khỏe (Ảnh: Freepik).

Tuy nhiên không ít người tiêu dùng ngộ nhận về công dụng của TPCN, bổ sung sai cách hoặc lạm dụng dẫn đến những hệ quả không mong muốn. Khắc phục tình trạng này, Thạc sĩ - Bác sĩ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng (NRECI) Đặng Ngọc Hùng khuyên người dùng nên tìm hiểu kỹ về thành phần, chức năng sản phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

"Cần hiểu đúng, dùng đúng về TPCN, sử dụng đúng liều theo chỉ dẫn để sản phẩm đạt được hiệu quả tốt nhất" - Bác sĩ Hùng nhấn mạnh.

TPCN có liên quan đến các vấn đề về thận?

Đối với phần lớn người tiêu dùng, mục đích khi bổ sung TPCN là để hỗ trợ làm đẹp và tăng cường. Tuy nhiên, cũng có không ít luồng ý kiến trái chiều cho rằng việc bổ sung TPCN có liên quan tới các bệnh về thận, đi tiểu nhiều, tăng cân, buồn ngủ,...khiến người tiêu dùng hoang mang.

Giải đáp về vấn đề này, PGS.TS. Phạm Thế Hải - Chuyên gia nghiên cứu và phát triển thuốc Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết những ý kiến này là thiếu cơ sở khoa học và chưa có nghiên cứu nào khẳng định việc sử dụng TPCN liên quan trực tiếp đến các dấu hiệu gây bệnh nêu trên.

TPCN nói chung và vitamin nói riêng đều đóng vai trò hỗ trợ sức khỏe của người dùng.

Một trong những loại TPCN phổ biến hiện nay là vitamin C. Để phù hợp với đa dạng nhu cầu dinh dưỡng của người dùng, các sản phẩm bổ sung vitamin C đều chứa hàm lượng từ 500 đến 1.000mg.

"Trên thực tế vitamin C là vitamin tan trong nước và không gây tích lũy trong cơ thể. Trong điều kiện bổ sung vitamin C với hàm lượng cho phép, phần vitamin C dư thừa sẽ được bài tiết ra khỏi cơ thể thông qua đường nước tiểu" - PGS.TS. Phạm Thế Hải cho biết thêm.

Trái lại, một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra sỏi thận lại đến từ một thói quen tưởng chừng vô hại đó là "lười uống nước". Việc uống ít nước khiến nước tiểu bị cô đặc, làm giảm khả năng hòa tan các chất trong thận, tạo môi trường cho các tạp chất lắng đọng, tạo thành sỏi.

Cách bổ sung TPCN

Mỗi thực phẩm bổ sung được cấp phép phân phối tại Việt Nam khi đến với người dùng đều có khuyến cáo và hướng dẫn cụ thể khi sử dụng. Theo đó, mỗi thành phần dinh dưỡng lại có những thời điểm uống khác nhau để đảm bảo hiệu quả hấp thu. Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Quang đối với các vitamin tan trong nước như vitamin C cần bổ sung nhiều nước và nên ưu tiên uống vào buổi sáng.

Vitamin C đóng vai trò quan trọng đối với cơ thể (Ảnh: Freepik).

Bác sĩ Quang khuyến cáo thêm việc bổ sung vitamin C đặc biệt cần thiết để có cơ thể khỏe mạnh đồng thời cần lưu ý không bổ sung hàm lượng vitamin C vượt quá 2.000mg/ngày trong thời gian dài. Quá con số này, lượng vitamin C dư thừa rất dễ bị lắng đọng và có nguy cơ gây sỏi thận.

Ngoài ra, TPCN không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh nên có thể mua mà không cần kê đơn. Đối với những ai có tiền sử bị sỏi thận hay bệnh lý nền cần tham khảo ý kiến của chuyên gia để lựa chọn sản phẩm có hàm lượng phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

Lựa chọn thương hiệu uy tín

Một trong những thương hiệu phổ biến và được phân phối độc quyền tại Việt Nam có thể nhắc đến DHC. Thương hiệu này đã có mặt tại Việt Nam 5 năm và nằm trong top thương hiệu bán chạy trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Tiktok.

Nhà máy sản xuất của DHC tại Nhật Bản.

Đại diện nhãn hàng DHC tại Việt Nam - ông Đặng Thế Long - cho biết tại Nhật Bản, DHC đang vận hành 3 nhà máy tại tỉnh Hokkaido, Saitama, Shizuoka. Mỗi nhà máy đều sản xuất khép kín, dựa trên tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và hệ thống kiểm soát chất lượng toàn diện của DHC đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn Thực hành sản xuất tốt (GMP).

Các TPCN trước khi đến tay người tiêu dùng Việt đều trải qua quá trình kiểm duyệt khắt khe về bảng thành phần, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để được cấp giấy phép công bố, giấy phép quảng cáo. Sản phẩm có đầy đủ nhãn mác, tem chống hàng giả cũng như thông tin sản phẩm khi sử dụng để đảm bảo an toàn, hiệu quả cho người tiêu dùng.

