Nghiên cứu mới: Loại quả phổ biến giúp cải thiện giấc ngủ

Hạt óc chó và cơ chế tác động đến giấc ngủ

Óc chó có tác dụng hỗ trợ người mất ngủ, tăng chất lượng giấc ngủ (Ảnh: Unsplash).

Óc chó chứa tryptophan – axit amin cần thiết để cơ thể sản xuất melatonin, hormone điều hòa chu kỳ ngủ - thức. Bên cạnh đó, loại hạt này còn cung cấp melatonin từ thực vật, giúp tăng nồng độ melatonin trong cơ thể sau khi ăn.

Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu kéo dài 18 tuần với 76 người trưởng thành (20-35 tuổi). Ở giai đoạn đầu, họ ăn 40gr óc chó mỗi ngày trong 8 tuần.

Sau đó, những người tham gia ngừng ăn hạt và vẫn duy trì chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải, đồng thời tuân thủ các khuyến nghị về giấc ngủ như tránh caffeine, hạn chế màn hình điện tử buổi tối và giữ lịch ngủ đều đặn.

Người tham gia đeo thiết bị theo dõi giấc ngủ và cung cấp mẫu nước tiểu để xét nghiệm. Kết quả: Ngủ nhanh hơn, chất lượng tốt hơn.

Sau 8 tuần ăn óc chó, những người tham gia nghiên cứu cho thấy thời gian đi vào giấc ngủ được rút ngắn rõ rệt. Tỷ lệ thời gian ngủ thực sự so với tổng thời gian nằm trên giường tăng thêm 0,7%. Đồng thời, xét nghiệm nước tiểu cũng ghi nhận nồng độ melatonin vào buổi tối tăng cao, phản ánh sự cải thiện đáng kể về chất lượng giấc ngủ.

Người tham gia cũng cho biết họ tỉnh táo hơn vào ban ngày - dấu hiệu phản ánh giấc ngủ chất lượng.

Theo nhóm nghiên cứu, 40gr óc chó mỗi ngày cung cấp khoảng 84,6mg tryptophan và 118mg melatonin, đủ để hỗ trợ cơ thể tạo ra melatonin tự nhiên.

Những hạn chế cần lưu ý

Khoảng 40gr óc chó mỗi ngày có thể giúp bạn ngủ tốt hơn (Ảnh: Unsplash).

Nghiên cứu chưa chuẩn hóa toàn bộ chế độ ăn của người tham gia và cũng không tính toán lượng tryptophan, melatonin từ các nguồn khác. Do đó, kết quả vẫn cần thêm bằng chứng trước khi khẳng định chắc chắn tác dụng lâu dài.

Các chuyên gia khuyến nghị: nếu thường xuyên khó ngủ, một nắm nhỏ óc chó mỗi ngày có thể là lựa chọn đơn giản, song cần kết hợp với thói quen ngủ lành mạnh như đi ngủ đúng giờ, tránh thiết bị điện tử trước khi ngủ.

Nhiều lợi ích khác của hạt óc chó

Ngoài tác dụng với giấc ngủ, óc chó còn được chứng minh tốt cho sức khỏe não bộ và tim mạch:

Não bộ: Nghiên cứu năm 2020 trên PMC ghi nhận chế độ ăn giàu óc chó giúp tăng khả năng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào thần kinh, đặc biệt ở mô hình chuột mắc Alzheimer.

Tinh thần: Ăn óc chó vào bữa sáng cải thiện hiệu suất nhận thức, hỗ trợ hoạt động dopamine, giảm căng thẳng.

Tim mạch: Phân tích trên ScienceDirect (2024) cho thấy bổ sung óc chó giúp giảm cholesterol xấu mà không làm tăng cân.

Đường ruột: Chất xơ và polyphenol trong óc chó nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và đường huyết, đặc biệt ở bệnh nhân tiểu đường type 2.

Ngoài ra, loại hạt này giàu omega-3, chất xơ và chất chống oxy hóa, góp phần giảm nguy cơ bệnh tim và hỗ trợ chức năng não.

Ăn bao nhiêu là đủ?

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo chỉ nên ăn khoảng 40gr mỗi ngày. Ăn quá nhiều (trên 50-100gr/ngày) có thể gây đầy hơi, táo bón, tiêu chảy, thậm chí tăng cân do lượng calo và chất béo cao. Người mắc hội chứng ruột kích thích cần đặc biệt thận trọng.