Tiểu máu kéo dài, người đàn ông phát hiện khối u thận 7cm

Ngày 22/5, một bệnh viện ở phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) cho biết, y bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ thận kèm khối u 7cm cho một bệnh nhân nam 51 tuổi.

Trước đó, ông T.L. (trú tại TP Cần Thơ) hầu như không có biểu hiện bất thường. Suốt khoảng một năm, ông chỉ thấy chán ăn, cơ thể mệt mỏi kéo dài nhưng nghĩ là triệu chứng thông thường.

Khoảng 3 tháng trở lại đây, ông L. bắt đầu xuất hiện tình trạng tiểu máu đỏ tươi kèm máu cục. Ông tự điều trị tại nhà, thấy dấu hiệu thuyên giảm nên không đến bệnh viện thăm khám.

Gần đây, ông L. xuất hiện thêm một số triệu chứng bất thường, đau nhiều vùng hông lưng trái nên quyết định đến bệnh viện.

Y bác sĩ bệnh viện kiểm tra, xử lý tình trạng bệnh của bệnh nhân (Ảnh: BV cung cấp).

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện ông L. có khối u thận trái kích thước 7cm, đã xâm lấn vùng bể thận, gây tiểu máu kéo dài cùng tình trạng thận ứ nước nhiễm khuẩn.

"Nhận định đây là trường hợp nặng với tổn thương phức tạp, bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ thận trái kết hợp một phần niệu quản", bệnh viện thông tin.

Theo bác sĩ, đây là ca mổ khó, kéo dài hơn 3 giờ với nhiều nguy cơ cao do khối u lớn đã xâm lấn vùng bể thận, đòi hỏi kỹ thuật nội soi chuyên sâu cùng hệ thống dụng cụ phẫu thuật hiện đại.

Hiện tình trạng sức khỏe của ông L. ổn định, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

BSCKII Tạ Hữu Nghĩa, Phó trưởng Khoa Ngoại liên chuyên khoa (phẫu thuật viên chính của ca mổ), cho biết đa số u thận thường tiến triển âm thầm, ít xuất hiện dấu hiệu rõ ràng.

Với những trường hợp được phát hiện ở giai đoạn sớm, kích thước khối u còn nhỏ, bác sĩ có thể áp dụng phương pháp phẫu thuật nội soi cắt thận bán phần nhằm loại bỏ tổn thương nhưng vẫn bảo tồn phần nhu mô thận còn lành.

Còn khi khối u phát triển lớn, xâm lấn vào bể thận, vùng rốn, việc can thiệp sẽ phức tạp hơn, bắt buộc phải cắt toàn bộ thận để xử lý triệt để tổn thương.

Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo, người dân nên chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường của đường tiết niệu như tiểu máu, đau hông lưng kéo dài, sốt kèm lạnh run… Cùng với đó duy trì thói quen uống đủ nước, tập luyện thể dục thường xuyên để hỗ trợ bảo vệ sức khỏe hệ tiết niệu.