Khen thưởng đột xuất ê-kíp cứu sống bệnh nhân thủng tim nguy kịch

Ngày 16/4, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) tổ chức công bố quyết định khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong ca phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị thủng tim.

Đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu nhận khen thưởng đột xuất (Ảnh: CTV).

Trước đó, ngày 3/4, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu có tiếp nhận bệnh nhân nam 17 tuổi được chuyển lên từ Bệnh viện đa khoa khu vực Giá Rai trong tình trạng nguy kịch.

Thời điểm đó, bệnh nhân bị huyết áp thấp, tĩnh mạch cổ nổi, khó thở, có vết thương khoảng 1cm thấu ngực trái. Đây là ca bệnh có tỷ lệ tử vong khá cao.

Bệnh viện ngay lập tức kích hoạt quy trình “báo động đỏ nội viện” với các đơn vị chuyên môn liên khoa. Ê-kíp trực đã bỏ qua các thủ tục hành chính, chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng mổ.

Với tinh thần hết sức khẩn trương và phối hợp chặt chẽ của ê-kíp, ca phẫu thuật được thực hiện thành công, kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, thành công của ca mổ không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn, mà còn cho thấy hiệu quả của quy trình “báo động đỏ nội viện”, góp phần nâng cao khả năng cứu sống người bệnh trong những tình huống khẩn cấp.

Tại lễ trao khen thưởng, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã chúc mừng và đánh giá cao tinh thần tập thể Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu nói chung và ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật nói riêng.

Việc khen thưởng đột xuất của UBND tỉnh Cà Mau là sự ghi nhận xứng đáng đối với đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, uy tín của ngành y tế, củng cố niềm tin trong công tác khám, chữa bệnh của người dân.