Hai anh em bị ong vò vẽ đốt, người em gái 10 tuổi dính hơn 70 vết

Ngày 12/5, thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu 2 bệnh nhi nhập viện do bị ong vò vẽ đốt.

Trong đó, nam bệnh nhi P.T.K. (13 tuổi, trú tại xã Khánh An) bị ong đốt khoảng 6 vết. Còn người em gái là T.S.T. (10 tuổi) bị ong đốt hơn 70 vết.

Theo gia đình, trong lúc 2 anh em K. đi chơi ở khu vực gần nhà, có cây cối, không may có tổ ong vò vẽ và bị ong đốt.

Em T. được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: CTV).

Thời điểm nhập viện, tình trạng của em T. rất nặng. Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đã tích cực điều trị xử lý theo phác đồ. Hiện sức khỏe của em T. cơ bản được kiểm soát.

Theo bác sĩ, nọc ong vò vẽ có độc tính rất mạnh. Trường hợp bị ong đốt nặng có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Các phụ huynh được bác sĩ khuyến cáo nên hạn chế cho con em vui chơi ở những khu vực có cây cối rậm rạp. Trường hợp bị ong đốt cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.