Đau bụng dữ dội, người phụ nữ phát hiện đa nhân u xơ

Ngày 24/4, thông tin từ một bệnh viện ở phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), bà V.T.T. (54 tuổi, trú tại xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau) vào viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, vùng hạ vị căng tức và âm đạo xuất huyết.

Bà T. cho biết, mình phát hiện đa nhân xơ tử cung từ 17 năm trước.

Bác sĩ đã thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu đối với tình trạng của bà T. Kết quả chụp MRI 3.0T tích hợp trí tuệ nhân tạo cho thấy, bệnh nhân có đa nhân xơ kích thước 82x80mm, đã bắt đầu thoái hóa, cần được phẫu thuật.

Ê-kíp y bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bà T. (Ảnh: BV cung cấp).

“Với trường hợp bà T., bác sĩ chỉ định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt hoàn toàn tử cung và hai phần phụ. Phương pháp này đòi hỏi độ chính xác cao, giúp hạn chế xâm lấn thành bụng và giảm nguy cơ biến chứng sau mổ”, bệnh viện thông tin.

Sau hơn 4 giờ thực hiện ca phẫu thuật, bác sĩ lấy ra một khối u nặng 650 gram và gửi giải phẫu để xác định tính chất mô.

Hiện sức khỏe bệnh nhân tỉnh táo, cảm giác đau tức và nặng nề vùng bụng dưới thuyên giảm nhiều. Bệnh viện dự kiến cho bà T. xuất viện trong vài ngày tới.

BSCKI Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc bệnh viện, bác sĩ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, khuyến cáo chị em phụ nữ ngay khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng dưới, rong kinh hay cảm giác căng tức vùng chậu, nên đến ngay các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị.