Tiêm filler vì "tập gym đùi xấu", cô gái mất 400 triệu đồng xử lý tai biến

Ngày 27/12, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, các bác sĩ tại Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) những ngày qua đã tiếp nhận một trường hợp bị biến chứng nặng nề sau khi tiêm filler vào vùng đùi, phải điều trị kéo dài.

Bệnh nhân là một cô gái 29 tuổi (quê An Giang) nhập viện trong tình trạng có áp xe nặng nề vùng đùi. Theo lời kể của bệnh nhân, cô là người có thói quen tập gym đều đặn. Cách đây vài tháng, bệnh nhân nhận thấy vùng hõm đùi bên phải dần bị hóp lại.

Nghĩ do tập gym xấu, bệnh nhân được bạn bè tư vấn và đến một spa để tiêm chất làm đầy (filler) không rõ nguồn gốc vùng đùi, với giá 50 triệu đồng.

Chỉ 3 ngày sau, bệnh nhân thấy vùng tiêm filler có cảm giác cương tức, đau nhức dữ dội và dần xuất hiện tình trạng nhiễm trùng nặng, hình thành áp-xe.

Cô gái bị biến chứng nặng nề sau khi tiêm filler vào vùng đùi (Ảnh: Biên Thùy).

Tại khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Trưng Vương, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị biến chứng nhiễm trùng, hoại tử nặng sau tiêm filler. Ê-kíp điều trị phải phẫu thuật nhiều lần để rạch dẫn lưu ổ mủ, xử lý tình trạng nhiễm trùng, hoại tử và chăm sóc tích cực bằng nhiều phương pháp phức tạp.

Đến nay, bệnh nhân đã trải qua 4 lần phẫu thuật và khoảng 3 tháng nằm viện, song tình trạng vẫn chưa ổn định hoàn toàn, vẫn còn dịch mủ ở vùng đùi, phải tiếp tục theo dõi sát sao. Đáng chú ý, vì thời gian điều trị kéo dài, chi phí để xử lý biến chứng mà bệnh nhân phải đóng đã hơn 400 triệu đồng.

Theo BSCKII Đinh Phương Đông, phụ trách khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, bệnh nhân có khả năng phải phẫu thuật thêm nếu tình trạng nhiễm trùng tái phát, kéo theo gánh nặng tài chính rất lớn. Hiện tại, chưa thể dự kiến khi nào bệnh nhân có thể xuất viện.

“Sau sự việc trải qua của bản thân, tôi khuyên mọi người hãy trân trọng cơ thể của mình, đừng đánh đổi sức khỏe chỉ vì làm đẹp. Vết thương ở đùi của tôi giờ vẫn còn phải gắn ống dẫn lưu, không biết khi nào mới lành lặn. Tôi hối hận lắm…”, nữ bệnh nhân bày tỏ trên giường bệnh.

Nữ bệnh nhân đã điều trị 3 tháng, chưa biết ngày xuất viện (Ảnh: Biên Thùy).

Trước đó, một phụ nữ 42 tuổi cũng vào cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương trong tình trạng nguy cấp, nhiễm trùng, nhiễm độc, vì biến chứng của việc tiêm chất làm đầy vùng mông.

Tại khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, ê-kíp điều trị đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu, thực hiện bóc tách, lấy bỏ chất làm đầy và cắt lọc triệt để các tổ chức hoại tử của bệnh nhân. Đáng chú ý, tổng lượng dịch mủ được hút ra từ ổ áp xe lên đến gần 3.000ml.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được áp dụng phác đồ chăm sóc vết thương chuyên sâu gồm thay băng, hút áp lực âm có tưới rửa liên tục bằng dung dịch sát khuẩn để làm sạch dịch mủ còn sót lại, chiếu tia plasma lạnh để kích thích tái tạo mô.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần tỉnh táo khi lựa chọn dịch vụ làm đẹp, tuyệt đối không tiêm các chất lạ không rõ nguồn gốc vào cơ thể tại các cơ sở thiếu uy tín.

Khi có nhu cầu thẩm mỹ, hãy tìm đến các bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ có giấy phép đúng quy định để được tư vấn và thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ có chuyên môn, tránh cảnh "tiền mất, tật mang".