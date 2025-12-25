Hút 3 lít dịch mủ ở mông người phụ nữ bị biến chứng nặng sau tiêm filler

Ngày 25/12, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết các bác sĩ tại Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) đang tiến hành điều trị cho một trường hợp bị biến chứng thẩm mỹ nặng nề vì tiêm filler trôi nổi.

Bệnh nhân là người phụ nữ 42 tuổi, nhập viện ngày 6/12 trong tình trạng nguy cấp, cơ thể lừ đừ, mệt mỏi, nhiễm trùng, nhiễm độc. Các chỉ số sinh hiệu của bệnh nhân ở mức nguy hiểm, với mạch nhanh, huyết áp thấp và sốt cao liên tục.

Khai thác bệnh sử, vào năm 2021, bệnh nhân đã thực hiện tiêm chất làm đầy (filler) không rõ loại và liều lượng vào nhiều vị trí của vùng mông, tại một cơ sở thẩm mỹ không phép. Người thực hiện kỹ thuật là nhân viên không có chứng chỉ hành nghề y.

Đầu tháng 12, vùng lưng, hông, mông, đùi hai bên của bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sưng, nóng, đỏ và đau dữ dội. Người phụ nữ đã tự điều trị tại nhà nhưng tình trạng không thuyên giảm, nên phải nhập viện cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương đã chỉ định truyền kháng sinh, thuốc giảm viêm và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cấp thiết. Kết quả chụp CT cho thấy hình ảnh ổ tụ dịch trong mô mềm lan tỏa trên diện rộng, kéo dài từ đốt sống ngực số 10 xuống tận vùng mông và đùi hai bên.

Ê-kíp điều trị khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu, thực hiện bóc tách, lấy bỏ chất làm đầy và cắt lọc triệt để các tổ chức hoại tử của bệnh nhân. Đáng chú ý, tổng lượng dịch mủ được hút ra từ ổ áp xe lên đến gần 3.000ml.

Lượng dịch khổng lồ được lấy ra khỏi mông của người phụ nữ (Ảnh: BV).

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được áp dụng phác đồ chăm sóc vết thương chuyên sâu gồm thay băng, hút áp lực âm có tưới rửa liên tục bằng dung dịch sát khuẩn để làm sạch dịch mủ còn sót lại, chiếu tia plasma lạnh để kích thích tái tạo mô.

Sau vài tuần được điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện ngoạn mục, vết thương sạch mủ, mô hạt mọc đỏ tươi, kết quả xét nghiệm vi sinh cho thấy không còn vi khuẩn gây bệnh. Mới đây, bệnh nhân đã được phẫu thuật khâu kín, đóng vết thương thành công.

BSCKII Đinh Phương Đông, phụ trách Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Trưng Vương khuyến cáo, người dân cần tỉnh táo khi lựa chọn dịch vụ làm đẹp, tuyệt đối không tiêm các chất lạ không rõ nguồn gốc vào cơ thể tại các cơ sở thiếu uy tín.

Khi có nhu cầu thẩm mỹ, hãy tìm đến các bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ có giấy phép đúng quy định để được tư vấn và thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ có chuyên môn, tránh cảnh "tiền mất, tật mang".