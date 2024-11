Thực phẩm có nhiều chất chống oxy hóa nhất bạn nên ăn mỗi ngày

Chất chống oxy hóa là gì?

Chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Chức năng chính của chúng là sửa chữa ADN và tế bào trong cơ thể. Bạn hãy coi chúng như những người bảo vệ tự nhiên chống lại môi trường hàng ngày.

Theo MedicineNet, hàng ngày, cơ thể bạn phải đối mặt với các mối đe dọa từ thế giới bên ngoài. Một số mối đe dọa đó đến từ các hóa chất gọi là gốc tự do. Bạn có thể gặp phải các gốc tự do một cách tự nhiên, chẳng hạn như khi cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng.

Bạn cũng có thể tiếp xúc với các gốc tự do từ môi trường, trong các chất như khói thuốc lá, rượu, ô nhiễm và thực phẩm chế biến cũng như thông qua ánh sáng mặt trời và tia cực tím.

Các loại trái cây và rau quả nhiều màu sắc như quả việt quất, quả nam việt quất, cà chua... có hàm lượng chất chống oxy hóa cao (Ảnh: Naturemade).

Các gốc tự do có thể gây ra tổn thương tiềm ẩn cho các tế bào trong cơ thể vì chúng đánh cắp electron, một hạt liên kết các nguyên tử với nhau. Khi một người gặp phải nhiều tổn thương do gốc tự do, điều đó có thể gây ra những vấn đề như cholesterol xấu, tế bào bị tổn thương và bệnh mãn tính.

Không thể tránh hoàn toàn các gốc tự do, vì vậy bạn cần đảm bảo cơ thể có thể chống lại chúng để bảo vệ bạn.

Cơ thể chống lại các gốc tự do bằng cách sản xuất các phân tử được gọi là chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do, sửa chữa và duy trì sức khỏe của các tế bào. Điều này giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim và một số bệnh ung thư.

Thực phẩm có nhiều chất chống oxy hóa nhất

Tất cả chúng ta đều cần chất chống oxy hóa trong cơ thể để giúp cân bằng các gốc tự do mà chúng ta tiếp xúc. Hầu hết mọi người đều có sự cân bằng tự nhiên và lành mạnh giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa trong cơ thể, nhưng chúng ta có thể bổ sung các chất chống oxy hóa này bằng chế độ ăn uống lành mạnh.

Thực phẩm chúng ta ăn cũng có thể cung cấp chất chống oxy hóa. Ví dụ, trái cây và rau quả nhiều màu sắc có nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên.

Những cách tốt nhất để có được chất chống oxy hóa là gì?

Nếu bạn muốn có thêm chất chống oxy hóa, điều bạn có thể làm là duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và ăn một số loại thực phẩm và vitamin nhất định.

Cụ thể gồm:

- Vitamin A: Thường có trong sữa, bơ và trứng.

- Vitamin C: Thường có trong các loại trái cây như quả mọng, cam và kiwi.

- Vitamin E: Thường có trong các loại hạt và hạt giống.

- Beta-carotene (một sắc tố đỏ cam có trong thực vật): Thường có trong các loại trái cây như mơ, đào và xoài.

- Lycopene (một sắc tố đỏ có trong thực vật): Thường có trong bưởi, mơ và dưa hấu.

- Lutein (một sắc tố chống viêm có trong rau lá): Thường có trong cải xoăn, bông cải xanh và đậu Hà Lan.

- Selen (một khoáng chất chống oxy hóa có trong thực phẩm): Thường có trong ngô, lúa mì và gạo.

Những loại thực phẩm nào có chất chống oxy hóa cao nhất?

Một nghiên cứu do Bộ Nông nghiệp Mỹ thực hiện đã nghiên cứu những loại thực phẩm có chất chống oxy hóa cao nhất. Sau đây là danh sách các loại thực phẩm hàng đầu:

- Đậu đỏ.

- Quả việt quất.

- Đậu thận đỏ.

- Đậu Pinto (đậu cúc).

- Quả nam việt quất.

- Atiso.

- Quả mâm xôi.

- Mận.

- Dâu tây.

- Táo.

- Quả hồ đào.

- Quả anh đào…

Các khuyến nghị về chế độ ăn uống đối với chất chống oxy hóa

Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, để đạt được một chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh, chúng ta nên ăn nhiều loại từ năm nhóm thực phẩm chính mỗi ngày, bao gồm:

- Rau và các loại đậu.

- Trái cây.

- Thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt và ngũ cốc.

- Thịt nạc, thịt gia cầm và protein (chẳng hạn như cá, trứng, đậu phụ, các loại đậu, quả hạch và hạt).

- Sữa và các sản phẩm thay thế từ sữa, chủ yếu là giảm chất béo (sữa giảm chất béo không được khuyến khích cho trẻ em dưới 2 tuổi).

Để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, bạn hãy cố gắng tối thiểu tiêu thụ một phần trái cây và rau quả hàng ngày.

Chất chống oxy hóa tự nhiên xuất hiện và thay đổi trong cơ thể chúng ta mọi lúc. Hầu hết mọi người đều bổ sung chất chống oxy hóa mà không hề biết chỉ bằng cách duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Những gì chúng ta ăn và cách chúng ta chăm sóc cơ thể tạo nên sự khác biệt.

Các bác sĩ khuyên bạn nên ăn một chế độ ăn uống cân bằng đầy đủ các loại trái cây và rau quả khác nhau, không chỉ những thực phẩm có nhiều chất chống oxy hóa nhất. Cơ thể chúng ta cần sự kết hợp lành mạnh của các chất hóa học, khoáng chất và chất xơ để hoạt động bình thường.

Chỉ riêng chất chống oxy hóa không thể ngăn ngừa bệnh tật. Mỗi người là duy nhất và cơ thể chúng ta có thể phản ứng khác nhau với chất chống oxy hóa.

Nếu bạn đang cân nhắc bổ sung thêm chất chống oxy hóa vào chế độ ăn uống hàng ngày hoặc đang cân nhắc dùng thực phẩm bổ sung chất chống oxy hóa, hãy thảo luận với bác sĩ.

Trước khi bắt đầu dùng liều cao chất chống oxy hóa trong chế độ ăn uống của bạn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.