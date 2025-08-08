Biến bệnh viện thành môi trường chữa lành thực sự

Tối 7/8 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp lần thứ I. Được phát động vào tháng 8/2024, cuộc thi do Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, một cơ sở y tế “xanh” không chỉ là cây cối, là cảnh quan, mà còn là tư duy phát triển bền vững, là thực hành tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải nhựa, chính là thông điệp “phòng bệnh hơn chữa bệnh” cho cả cộng đồng.

Một cơ sở y tế “sạch” không chỉ là không gian vật lý sạch sẽ, mà còn là môi trường an toàn, giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và cho chính những người thầy thuốc, nhân viên y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại sự kiện (Ảnh: B.T).

Một cơ sở y tế “đẹp” không chỉ là thẩm mỹ, mà là một không gian chữa lành, một nơi mà người bệnh cảm thấy được xoa dịu nỗi đau thể xác bằng sự bình yên trong tâm hồn. Đó chính là sự chăm sóc một cách toàn diện, thể hiện trên cam kết của ngành y tế trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao sự hài lòng của người bệnh.

Bộ trưởng nhắc đến mô hình Bệnh viện Sản - Nhi Phú Thọ, nơi hàng chục nghìn mét vuông đất đã được dành cho cây xanh và sân vườn, biến bệnh viện thành một công viên “chữa lành”. Hay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nơi mỗi góc nhỏ đều được chăm chút, tạo ra một môi trường khám chữa bệnh thân thiện, an toàn.

Dù vậy, Bộ trưởng Lan cũng thừa nhận những khó khăn, thách thức như nguồn lực còn hạn chế, mặt bằng chật hẹp ở đô thị và đặc biệt là áp lực công việc rất lớn đang đè nặng lên vai đội ngũ y bác sĩ. Vì thế, lễ trao giải hôm nay không phải là đích đến, mà là một khởi đầu cho giai đoạn mới với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ và toàn diện hơn.

“Môi trường làm việc tích cực không chỉ giúp người bệnh mau chóng phục hồi mà còn là nguồn năng lượng, là liệu pháp tinh thần vô giá cho chính đội ngũ y bác sĩ. Nó giúp giảm bớt căng thẳng, tái tạo sức lao động, để các y bác sĩ thêm yêu nghề, thêm gắn bó và tâm huyết với sứ mệnh cao cả của mình.

Chăm sóc người chăm sóc - đó cũng là một mục tiêu nhân văn mà phong trào này mang lại”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

5 đơn vị được trao giải Nhất (Ảnh: B.T).

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận đạt giải và biểu trưng cho 20 cơ sở y tế. Cơ cấu giải thưởng cho 5 tuyến cơ sở y tế là: Cơ sở y tế tuyến Trung ương, Cơ sở y tế tuyến tỉnh, Cơ sở y tế tuyến huyện (nay là khu vực), Cơ sở y tế tuyến xã, Cơ sở y tế tư nhân. Mỗi tuyến cùng có giải gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích.

Hơn 2.000 cơ sở y tế trên khắp 34 tỉnh, thành phố đã đăng ký tham gia. Có gần 350.000 lượt người bệnh, người nhà và người dân tham gia khảo sát, đóng góp ý kiến thông qua mã QR.

Với cơ sở y tế tuyến Trung ương, giải Nhất thuộc về Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, giải Nhì là Bệnh viện Quân Y 175 (TPHCM), giải Ba là Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và giải Khuyến khích là Bệnh viện Trung ương Huế.